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'Caso Begoña Gómez'

Juan Lobato (PSOE), sobre el 'caso Begoña Gómez': "Podría haber mala intención en el juez Peinado"

Juan Lobato, exresponsable del PSOE de la Comunidad de Madrid, cree que el juez que está detrás de la causa de Begoña Gómez puede tener "mala intención" pero recuerda que estamos en un sistema garantista donde se puede recurrir.

Juan Lobato en Espejo Público.

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Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Nuevo capítulo en el 'caso Begoña Gómez'. El juez que instruye su causa, Juan Carlos Peinado, ha pedido a la mujer del presidente del Gobierno que acredite que solo usó su pasaporte para viajar a Londres a la graduación de su hija tal y como ella había solicitado.

El magistrado alega que el pasaporte no está sellado físicamente y mantiene que quiere asegurarse de que Begoña Gómez no aprovechó para ir a otros sitios. El juez da 5 días a la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para que lo demuestre, de lo contrario podría considerarse que incumplió las medidas cautelares.

Desde Moncloa hablan de persecución a Begoña Gómez y recuerdan que el método de sellar el pasaporte no se usa desde hace tiempo tras la entrada de otros procedimientos digitalizados.

"El juez Peinado toma decisiones un tanto exóticas de manera reiterada"

Juan Lobato, el que fuera responsable del PSOE en la Comunidad de Madrid, considera que el juez Peinado "toma decisiones de forma un tanto éxotica de manera muy reiterada". Recuerda que la Audiencia Provincial le ha corregido hasta 15 veces sus decisiones.

"Estamos en un sistema garantista, puede haber un juez malo técnicamente o con mala intención pero hay que recordar que estamos en un sistema garantista", incide.

"Puede haber mala intención en el juez Peinado", afirma Lobato. Recuerda además que el estado de derecho permite el recurso y siempre va a haber una audiencia superior, en este caso sería la provincial que sí lo va a corregir.

Llama a la tranquilidad en este caso procesal y no entiende que el juez esté "tomando estos detallitos continuamente cuando la utilidad práctica desde el punto procesal es próxima a cero".

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