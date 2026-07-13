Sorprende por su musculatura
Elsa Pataky revela en El Hormiguero la rutina que le ayuda a lucir una espalda musculada
La actriz ha regresado a El Hormiguero para repasar sus nuevos proyectos profesionales y ha desvelado el hábito que le ayuda a mantener una excelente forma física, tras una inesperada petición del presentador.
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Nada más recibir a Elsa Pataky en el plató, Pablo Motos le ha pedido que enseñara su espalda después de fijarse, antes de comenzar la entrevista, en el estado físico de la actriz.
Pataky ha explicado que buena parte de su musculatura se debe a su afición por montar a caballo. Además, ha contado que compite junto a su hija en pruebas de cross-country y ha compartido cómo vive esa pasión.
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