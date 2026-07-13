Carmen Romero acudió a Urgencias por dolores abdominales y acabó teniendo un bebé por sorpresa: "La quiero dar en adopción"

Carmen Romero tenía 24 años y una hija de un año y medio cuando comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales. No sospechaba de nada raro ya que, la joven padecía una enfermedad que le hinchaba la tripa, una hernia de hiato, y además le bajaba la regla de manera regular cuando correspondía.

Sin embargo, obligada por su padre, por el dolor intenso y los retortijones acudió de inmediato a urgencias, donde le dieron una noticia impactante, "Estás embarazada", a lo que la protagonista respondió "¿Perdón?" lo más sorprendente de esta historia era que estaba a punto de parir. Carmen no podía creerlo porque según cuenta, su menstruación no era regular, por lo que era normal que le viniese el periodo meses seguidos y otros no, y cualquier hinchazón en el estómago lo hilaba con su enfermedad.

"Tenemos que ir a paritorio" le aseguraba la enfermera. Carmen sorprendida por lo que estaba viviendo le pedía que le pusiesen la epidural. Finalmente "nació de la nada" y no sintió "nada", confiesa. Estaba muy renegada con el nacimiento de su hija porque no había desarrollado ningún tipo de vínculo.

Al padre de la niña, le dio la noticia la madre de Carmen. Lo primero que le dijo la protagonista fue: "La quiero dar en adopción", algo que la familia no aceptaba. Además, al principio, su entorno más cercano, totalmente desinformados de lo que es un embarazo críptico, creían que Romero había sido infiel y era fruto de una infidelidad.

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