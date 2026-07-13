La Guardia Civil rescata a un perro entre las cenizas de Los Gallardos: muchos evacuados esperan localizar a sus animales

Son varios los testimonios de personas que el jueves tuvieron que salir a toda prisa de sus casas entre un denso humo y el sonido de las sirenas de los equipos de emergencias. Muchos no tuvieron tiempo de esperar al último miembro de su familia, su mascota.

"Tenemos todas las cosas allí, pero las cosas nos dan igual, lo que nos importa es el perro", decía una evacuada.

"No sé como ha logrado sobrevivir"

Nuria Santana es psicóloga en la protectora de animales Furia, y en la asociación trabajan sobre el terreno para cuantificar los casos, hasta ahora no les ha sido posible por las restricciones de las autoridades. Sí agradece a la Guardia Civil permitirles participar del rescate de las imágenes: "Esta perrita sí ha vuelto con sus dueños".

Por el estado del lugar en el que este animal ha sido rescatado, parece mentira que haya salido prácticamente ileso, tras 3 días del paso de las llamas: "Tenía un árbol quemadísimo justo encima, no sé como ha logrado sobrevivir".

Explica Nuria que los ladridos de varios chihuahuas alertó a los agentes, que encontraron al tercer animal. Un rescate múltiple que parece imposible. También que están abiertos a recibir llamadas para poner en marcha la búsqueda de más mascotas: "De todas las formas que se ocurran".

Llamamiento internacional

Anunciaba además que han rescatado a un cuarto animal, una perrita con microchip portugués, por lo que pide máxima difusión de la noticia para facilitar el reencuentro de la familia con ella: "Está bien, en casa de acogida, bien cuidada, pero evidentemente nunca mejor que con sus propios dueños".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.