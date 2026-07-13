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Mejores momentos | 13 de julio

La reacción de Javier al empate con sabor a victoria gracias a David en Pasapalabra: “Me vino bien”

El concursante madrileño ha evitado la Silla Azul en este programa gracias a la jugada con la que su rival sorprendió en el pasado AlaZ.

La reacción de Javier al empate con sabor a victoria gracias a David en Pasapalabra: “Me vino bien”

La reacción de Javier al empate con sabor a victoria gracias a David en Pasapalabra: “Me vino bien”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier y David han comenzado la tarde con la tranquilidad del empate en el pasado AlaZ, por segundo programa consecutivo, aunque las tablas que firmaron fueron con un resultado inusual: a 21 aciertos y un fallo. “Parecía que no, pero ha sido que sí”, ha contado Roberto Leal, porque el resultado cambió en el último momento.

La valiente jugada de David cuando ya era ganador de AlaZ: arriesga y ‘salva’ a Javier de la Silla Azul

La valiente jugada de David cuando ya era ganador de AlaZ: arriesga y ‘salva’ a Javier de la Silla Azul

David tenía la victoria en su mano, porque estaba igualado a 21 con Javier pero sin fallos. Sin embargo, le rondaba una respuesta en la cabeza y no quiso callársela. El barcelonés ha explicado cómo fue la jugada: tenía dudas con el final de la palabra, pidió letra… pero no le salió la que le clarificaba la respuesta. “Me arriesgué y perdí”, ha reconocido, corrigiéndose a sí mismo: “Empaté”.

El gran beneficiado por esta jugada valiente y temeraria fue Javier, que se estaba viendo camino a la Silla Azul. “Me encomendé a su buena fe y buen hacer”, ha afirmado. “En este caso, a mí me vino bien”, ha añadido. ¡Descubre en el vídeo su reacción al completo!

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