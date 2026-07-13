La reacción de Javier al empate con sabor a victoria gracias a David en Pasapalabra: “Me vino bien”

Javier y David han comenzado la tarde con la tranquilidad del empate en el pasado AlaZ, por segundo programa consecutivo, aunque las tablas que firmaron fueron con un resultado inusual: a 21 aciertos y un fallo. “Parecía que no, pero ha sido que sí”, ha contado Roberto Leal, porque el resultado cambió en el último momento.

David tenía la victoria en su mano, porque estaba igualado a 21 con Javier pero sin fallos. Sin embargo, le rondaba una respuesta en la cabeza y no quiso callársela. El barcelonés ha explicado cómo fue la jugada: tenía dudas con el final de la palabra, pidió letra… pero no le salió la que le clarificaba la respuesta. “Me arriesgué y perdí”, ha reconocido, corrigiéndose a sí mismo: “Empaté”.

El gran beneficiado por esta jugada valiente y temeraria fue Javier, que se estaba viendo camino a la Silla Azul. “Me encomendé a su buena fe y buen hacer”, ha afirmado. “En este caso, a mí me vino bien”, ha añadido. ¡Descubre en el vídeo su reacción al completo!

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