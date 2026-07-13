Javier enseña a Manu Baqueiro el truco para tener ventaja en La Pista: “Tocata y fuga”

Ana Álvarez ha tenido la mala suerte en esta visita a Pasapalabra de tener como rival en La Pista a uno de los invitados a los que mejor se les da esta prueba. Manu Baqueiro es implacable y lo ha demostrado con su segunda victoria consecutiva. Además, ha vuelto a ser un pleno de cinco segundos.

Roberto Leal ha dado en el clavo cuando les ha dicho sobre la canción: “La conocéis perfectamente, la habéis bailado, la seguís bailando de hecho cada vez que suena”. Los dos invitados han viajado al año 1973 y el primer fragmento ha sido suficiente para reconocer ‘Eva María’. Sin embargo, Ana se ha lamentado cuando ha visto que el pulsador que se iluminaba era el de Manu.

El actor ha saboreado este regalo. Y también lo ha hecho el público del plató. De hecho, cuando ha terminado la música, Roberto les ha animado a volver a cantar el estribillo: “Aplaudíos vosotros mismos”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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