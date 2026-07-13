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Mejores momentos | 13 de julio

La guasa de Javier en La Pista al desconocer totalmente la canción: “Me fui hace tiempo”

David se ha llevado una justa victoria, aunque sufrida hasta el título alternativo, porque le sonaba desde el primer fragmento.

La guasa de Javier en La Pista al desconocer totalmente la canción: “Me fui hace tiempo”

La guasa de Javier en La Pista al desconocer totalmente la canción: “Me fui hace tiempo”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En este duelo en La Pista se han visto dos actitudes completamente opuestas: la de quien sufre porque le suena la canción pero no logra recordarla del todo y la de quien juega sin presión porque cree que nunca la ha escuchado. Por eso, la victoria ha sido justa para David, ya que lo ha intentado desde el principio, pero ha terminado necesitando el título alternativo para dar con ‘Andas en mi cabeza’, de Chino & Nacho con Daddy Yankee.

La prueba musical, en consonancia con la época, está repasando éxitos que saben a verano. A los concursantes les ha tocado uno bastante actual, del año 2017, después de que Manu Baqueiro haya hecho pleno con uno mucho más clásico pero siempre de moda como ‘Eva María se fue’.

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Javier enseña a Manu Baqueiro el truco para tener ventaja en La Pista: “Tocata y fuga”

Manu ha contado que ha ganado gracias a un truco que le ha dado Javier. Sin embargo, el madrileño no ha podido aplicárselo a sí mismo porque no conocía la canción. Por eso, en su lugar, ha tirado de humor y ha demostrado una guasa que está siendo cada vez más habitual en él. Tras escuchar el primer fragmento, ha comentado del cantante: “No he entendido ni lo que ha dicho”. Y tras el segundo ha bromeado: “Yo ya me fui hace tiempo”.

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Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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La guasa de Javier en La Pista al desconocer totalmente la canción: “Me fui hace tiempo”

La guasa de Javier en La Pista al desconocer totalmente la canción: “Me fui hace tiempo”

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