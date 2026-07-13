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En tierra lejana | 13 de julio

Nare, en estado grave… ¡necesita urgentemente un trasplante de hígado!

Los Albora están destrozados tras la decisión de Nare al verse sobrepasada con su situación sentimental.

Nare, en estado grave… ¡necesita urgentemente un trasplante de hígado!

Nare, en estado grave… ¡necesita urgentemente un trasplante de hígado!

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Ismael Jiménez
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La situación sentimental de Nare está trayendo muchos problemas a la familia. Tras la pelea entre Oskan y Sahin, se encontró sobrepasada con la situación y terminó disparándose en la barriga.

Muy preocupados tras el suceso, todos se han reunido en el hospital para ver cómo se encontraba Nare. Con la familia destrozada en el pasillo, el doctor ha salido para comunicarles que “las estructuras vasculares han coagulado y ha sobrevivido”.

“Tiene una lesión en el hígado” ha asegurado el doctor. Para que Nare salga de esta será necesario un trasplante de hígado urgente.

Los Albora se han quedado sin palabras al escuchar las palabras del doctor. Sadakat se ha lamentado completamente rota tras conocer el estado de su hija: “¿Qué va a pasarle a mi hija?”. ¿Quién será el donante?

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