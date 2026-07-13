Javier liquida AlaZ a toda velocidad: a dos del bote y dejando a David ante una misión heroica

A Javier le han entrado las prisas en este AlaZ y la prueba le ha durado un suspiro. La ha dejado resuelta con sólo cuatro turnos… ¡y situándose a sólo dos respuestas del bote de 754.000 euros! A David no le ha quedado otra opción que resignarse a una nueva actuación heroica para intentar evitar la próxima Silla Azul.

El arranque de este AlaZ ya marcaba el camino: Javier ha empezado y lo ha hecho con un tirón de trece aciertos. A David le tocaba ir a rebufo. Además, el madrileño ha seguido ampliando la brecha. Su cuarta jugada ha sido a la vez para completar la primera ronda, recuperar una respuesta pendiente y dar su participación por cerrada con 23 aciertos.

David se ha quedado jugando solo ante las preguntas de Roberto Leal. Jugando aún por la N, necesitaba una remontada de catorce respuestas correctas. Otra vez se ha encomendado a la heroica, que otras veces sí ha logrado. ¿Y en esta ocasión? ¡Dale al play!

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