“Vamos a ir al VAR con esta pregunta”: Manel Fuentes se atreve con una nueva versión de ¡Salta!

Presentar ¡Salta! ya es un gran reto, pero queríamos saber qué pasaría si el propio Manel Fuentes se enfrentara a las trampillas al más puro estilo del concurso. El presentador ha aceptado. Eso sí, aquí las reglas se han dado la vuelta: tiene que encontrar la única opción falsa, no la verdadera.

Con el primer nivel, Manel ya la ha liado. Tenía claro que los murciélagos eran ciegos. “Vamos a ir al VAR con esta pregunta”, ha dicho tras descubrir que había fallado.

Con el segundo tampoco ha tenido suerte… Lo de que el pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte... ¡es un mito! Pero a la tercera va la vencida: Manel ha sabido argumentar muy bien y ha acertado. En la última pregunta también ha sabido reconocer la afirmación falsa. Así que, al final, ¡no se le ha dado tan mal! No te pierdas el juego, ¿cuántas acertarías tú?

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