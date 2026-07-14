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¿Caerá en estas trampillas?

“Vamos a ir al VAR con esta pregunta”: Manel Fuentes se atreve con una nueva versión de ¡Salta!

El presentador acepta el reto de probar el concurso pero con las reglas al revés, ya que aquí hay que encontrar la única opción incorrecta, no la verdadera.

“Vamos a ir al VAR con esta pregunta”: Manel Fuentes se atreve con una nueva versión de ¡Salta!

“Vamos a ir al VAR con esta pregunta”: Manel Fuentes se atreve con una nueva versión de ¡Salta!

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Ángela Rolo | Alberto Mendo
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Presentar ¡Salta! ya es un gran reto, pero queríamos saber qué pasaría si el propio Manel Fuentes se enfrentara a las trampillas al más puro estilo del concurso. El presentador ha aceptado. Eso sí, aquí las reglas se han dado la vuelta: tiene que encontrar la única opción falsa, no la verdadera.

Con el primer nivel, Manel ya la ha liado. Tenía claro que los murciélagos eran ciegos. “Vamos a ir al VAR con esta pregunta”, ha dicho tras descubrir que había fallado.

Con el segundo tampoco ha tenido suerte… Lo de que el pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte... ¡es un mito! Pero a la tercera va la vencida: Manel ha sabido argumentar muy bien y ha acertado. En la última pregunta también ha sabido reconocer la afirmación falsa. Así que, al final, ¡no se le ha dado tan mal! No te pierdas el juego, ¿cuántas acertarías tú?

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