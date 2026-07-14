Incendio Los Gallardos
Última hora del incendio de Los Gallardos en Almería, en directo: de las 13 víctimas mortales, 9 ya han sido identificadas
Sigue en directo online la última hora del incendio de Los Gallardos que se ha cobrado 13 vidas y que ya se ha dado por estabilizado.incen
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El incendio de Los Gallardos es ya el más letal del S.XXI, Su voracidad ha acabado por calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. Este lunes se ha dado por estabilizado y se ha permitido el regreso a sus casas de los más de mil evacuados.
El fuego se ha cobrado en Almería 13 vidas de las cuales nueve ya han sido identificadas, además de la última víctima mortal, que estaba ingresada, una mujer de 93 años.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, se han producido ya las comunicaciones a los familiares. Quedan otras tres personas por identificar.
Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el presidente andaluz, Juanma Moreno, han exigido prudencia respecto a la investigación judicial sobre el origen del siniestro, vinculada preliminarmente a la caída de un cable de alta tensión.
Pedro Sánchez ha insistido en la intención del Ejecutivo de alcanzar un gran acuerdo entre administraciones para hacer frente al cambio climático y ha subrayado que no basta con reaccionar ante los incendios, sino que también es necesario reforzar la prevención. También Feijóo ha indicado que "España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la Administración General del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta y trabajemos todos con el interés de cerrar y acertar".
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Moncloa responde a Feijóo e insiste en que sus propuestas "llegan tarde"
Fuentes secretas del Gobierno aseguran que el plan de coordinación frente a incendios e inundaciones planteado por Alberto Núñez Feijóo ya está recogido en la propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática presentada en septiembre de 2025. Desde Moncloa sostienen que las propuestas del líder del PP "llegan tarde" y le invitan a sumarse a un acuerdo que contempla medidas sobre prevención y extinción de incendios, gestión del riesgo de inundaciones y sistemas de alerta.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Pedro Sánchez pide "coherencia en la acción" para afrontar este tipo de situaciones
Ayer, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Turre, Pedro Sánchez advirtió de que "la emergencia climática mata" y pidió "cooperación, unidad y coherencia en la acción" frente a los incendios. Por su parte, Juanma Moreno destacó que "todos a una hemos luchado contra el fuego", mientras que Alberto Núñez Feijóo coincidió en la necesidad de reforzar la "colaboración y coordinación" entre las distintas administraciones.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | "Esto puede llegar a incendios de un millón de hectáreas"
Víctor Resco ha advertido de que, si no se adoptan medidas de prevención, España podría enfrentarse en las próximas décadas a incendios de dimensiones mucho mayores. "Lo que hemos visto hasta ahora es un aperitivo si seguimos sin hacer nada", ha señalado. Por otro lado, el ingeniero forestal ha asegurado que el principal obstáculo para reducir el riesgo de grandes incendios es la falta de decisiones. "El problema de los incendios no es científico ni económico. El problema es político", ha afirmado, al tiempo que ha defendido recuperar la gestión forestal y la pedagogía sobre el cuidado del monte.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Un ingeniero forestal pide actuar frente al cambio climático y elaborar planes de protección
El ingeniero forestal Víctor Resco ha rechazado el "fatalismo" ante el aumento de los grandes incendios y ha asegurado que "no vamos tarde" para adaptarnos al cambio climático. "Cuanto más tardemos en tomar medidas, más pérdidas habremos tenido", ha advertido. Además, ha defendido una mayor coordinación entre administraciones para prevenir incendios forestales. El ingeniero ha subrayado que "lo prioritario es proteger a las personas, los pueblos..." y ha reclamado mejorar la gestión del territorio, elaborar mapas de zonas inflamables e impulsar planes de protección municipal.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Las casas se salvan de las llamas, pero se encuentran rodeadas de cenizas
Las llamas han calcinado 7.000 hectáreas en la zona 0. Todavía quedan 4 victimas sin identificar. Los 1.400 desalojados ya han regresado a sus casas. La Sierra de Bédar ha quedado completamente seca y aunque la mayoría de las casas se han salvado de las llamas, se encuentran rodeadas de cenizas.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | La clave está en si el cable era de alta o baja tensión, según un experto
El experto en el sector energético Jorge Morales de Labra ha señalado que la investigación debe determinar si el cable implicado era de baja o de alta tensión, ya que, a su juicio, esa diferencia es "la clave" para esclarecer el origen del incendio. Ha explicado que las líneas de alta tensión, también cuando son de titularidad privada, están sujetas por ley a inspecciones periódicas cada tres años. El experto ha apuntado que las administraciones competentes deben velar por el cumplimiento de esas revisiones, mientras que ha reiterado que una línea de baja tensión fuera de servicio suele quedar desconectada mediante la retirada de los fusibles.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Morales de Labra apunta a un posible enganche ilegal si se trataba de una línea de baja tensión
Jorge Morales de Labra ha explicado que, si el cable que llegaba al restaurante era de baja tensión, lo habitual es que estuviera desconectado tras el cierre del establecimiento. En ese caso, sostiene que una de las posibilidades sería la existencia de un enganche ilegal que hubiera vuelto a poner en servicio la línea, una hipótesis que, por el momento, no ha sido confirmada por la investigación.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Un experto cuestiona la hipótesis del cable sin tensión
El experto en el sector energético Jorge Morales de Labra ha asegurado que "no cuadra" que una línea eléctrica sin tensión pudiera originar el incendio. Según ha explicado, si el cable no estaba energizado "no podía haber chispas". "Por un lado, hay quien dice que había chispas. Por otro, la compañía eléctrica, Endesa, dice que el cable estaba sin tensión. Si estaba sin tensión no podía haber chispas". Por lo que considera que existen "informaciones muy contradictorias" sobre el posible origen del fuego.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Cuatro heridos permanecen graves, aunque estables
Cuatro personas continúan ingresadas en estado grave, aunque estables, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Mientras tanto, los vecinos afectados siguen relatando los momentos de angustia vividos durante el avance de las llamas, que obligaron a muchos a huir de forma precipitada al temer que el fuego alcanzara sus viviendas. "Nosotros pensábamos que nos íbamos a morir. Cuando vimos en la calle que venía el fuego...", cuenta una vecina que se encontraba en la piscina cuando le sorprendieron las llamas.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Pedro Sánchez visita el puesto de mando avanzado en Turre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó este pasado lunes a Turre (Almería) para supervisar el operativo desplegado tras el incendio de Los Gallardos, que ha dejado 13 fallecidos. Acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado el puesto de mando avanzado para saludar a los efectivos de emergencias y conocer la evolución de las labores de rescate y coordinación. Está previsto que realice declaraciones al término de la visita.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Se pide prudencia ante las hipótesis del origen
Aunque las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego podría estar vinculada a la caída de un cable de alta tensión, tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el presidente andaluz, Juanma Moreno, han exigido prudencia.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Quedan tres víctimas por identificar
El total de víctimas identificadas asciende a nueve personas, además de la última víctima mortal conocida en la noche de este pasado domingo, una mujer de 93 años. Por lo tanto quedarían tres víctimas todavía por identificar.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | El incendio está estabilizado
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el incendio de Los Gallardos. El fuego se ha dado por estabilizado en las últimas horas. Este incendio se ha convertido ya en el más letal del S.XXI con 13 vidas arrasadas.
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