Última hora del incendio de Los Gallardos en Almería, en directo: de las 13 víctimas mortales, 9 ya han sido identificadas

El incendio de Los Gallardos es ya el más letal del S.XXI, Su voracidad ha acabado por calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. Este lunes se ha dado por estabilizado y se ha permitido el regreso a sus casas de los más de mil evacuados.

El fuego se ha cobrado en Almería 13 vidas de las cuales nueve ya han sido identificadas, además de la última víctima mortal, que estaba ingresada, una mujer de 93 años.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, se han producido ya las comunicaciones a los familiares. Quedan otras tres personas por identificar.

Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el presidente andaluz, Juanma Moreno, han exigido prudencia respecto a la investigación judicial sobre el origen del siniestro, vinculada preliminarmente a la caída de un cable de alta tensión.

Pedro Sánchez ha insistido en la intención del Ejecutivo de alcanzar un gran acuerdo entre administraciones para hacer frente al cambio climático y ha subrayado que no basta con reaccionar ante los incendios, sino que también es necesario reforzar la prevención. También Feijóo ha indicado que "España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la Administración General del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta y trabajemos todos con el interés de cerrar y acertar".