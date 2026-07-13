Elsa Pataky desvela cómo educa a sus hijos y reconoce qué es lo que más le cuesta como madre

Durante la entrevista, Elsa Pataky asegura que ni ella ni Chris Hemsworth son padres muy estrictos. La actriz admite que le gustaría ser más firme y reconoce que la maternidad es el mayor reto al que se ha enfrentado.

Además, explica que existen diferencias entre la forma de educar en España y Australia. Según cuenta, allí los padres no suelen levantar la voz, una costumbre que le ha llamado especialmente la atención.