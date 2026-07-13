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Su faceta como madre

Elsa Pataky desvela cómo educa a sus hijos y reconoce qué es lo que más le cuesta como madre

La actriz visita El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos y comparte con Pablo Motos cómo vive la maternidad, la educación de sus hijos junto a Chris Hemsworth y las diferencias entre España y Australia.

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Durante la entrevista, Elsa Pataky asegura que ni ella ni Chris Hemsworth son padres muy estrictos. La actriz admite que le gustaría ser más firme y reconoce que la maternidad es el mayor reto al que se ha enfrentado.

Además, explica que existen diferencias entre la forma de educar en España y Australia. Según cuenta, allí los padres no suelen levantar la voz, una costumbre que le ha llamado especialmente la atención.

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