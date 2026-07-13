Pedro Sánchez pide un pacto climático desde el incendio de Los Gallardos: "La emergencia climática mata"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería) pasadas las 11.20 horas, donde ha sido recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos, que ha causado la muerte de 13 personas y que ya está estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas.

Pedro Sánchez ha lamentado en nombre del Ejecutivo la muerte de varias personas en los incendios y ha trasladado su deseo de una pronta recuperación a los heridos. "Son la cara más dramática de los incendios que estamos atravesando", ha afirmado.

Sánchez ha destacado la cooperación entre ayuntamientos, diputaciones, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, junto a los servicios de Protección Civil y el Plan Infoca.

"Hemos trasladado lo que esperan los ciudadanos: cooperación y unidad contra el fuego", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo también ha reconocido el trabajo de los profesionales que actúan en primera línea y ha asegurado que el Gobierno ha puesto a disposición de las autoridades todos los recursos solicitados para responder a la emergencia.

España sufre lo peor de los incendios

Sánchez ha advertido de que más de un tercio de la superficie calcinada en Europa el pasado año se concentró en España, una situación que ha relacionado con el agravamiento de la emergencia climática.

Por ello, ha reiterado la propuesta del Gobierno de alcanzar un gran acuerdo entre administraciones para hacer frente al cambio climático y ha subrayado que no basta con reaccionar ante los incendios, sino que también es necesario reforzar la prevención.

El presidente ha explicado que ya se imparten cursos en centros educativos para enseñar a actuar ante los incendios, aunque ha defendido extender esta formación al conjunto de la población. "La emergencia climática mata. Lo estamos viendo en toda Europa y también en España", ha advertido.

Ante la previsión de un verano "complejo y complicado", Sánchez ha pedido mantener la alerta y ha recordado que el Gobierno presentó en mayo el plan de lucha contra los incendios y el refuerzo de las capacidades de respuesta de Protección Civil.

Juanma Moreno avisa de un verano crudo

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este lunes la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Plan Infoca en el incendio de Los Gallardos, y ha destacado que los efectivos "han estado siempre dispuestos, siempre capaces y han dado siempre la cara".

Moreno ha anunciado el paso a la situación operativa 0 y ha confiado en que el incendio pueda darse por controlado a lo largo del día, aunque ha precisado que todavía no estará extinguido.

También ha lamentado las víctimas registradas en un fuego "muy cruento" por su rapidez y ha defendido la necesidad de investigar este tipo de incendios "de nueva generación", cada vez más complejos de apagar y más dramáticos.

El presidente andaluz ha advertido además de que, en lo que va de verano, se ha quemado tres veces más superficie que en el mismo periodo del año pasado.

Según ha explicado, las abundantes lluvias han favorecido el crecimiento del matorral, que ahora se convierte en combustible con las olas de calor. "Es más que probable que tengamos un verano muy duro y muy difícil", ha señalado.

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