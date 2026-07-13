La pérdida de Marisol y su familia en el Incendio de Los Gallardos: "Es toda una vida de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio"

Al menos trece personas han muerto, tras la confirmación del último fallecimiento de una mujer británica de 93 años que contaba con patologías previas y que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas, y otras diez continúan desaparecidas tras el incendio originado en Los Gallardos, en la provincia de Almería. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados cerca de la pequeña localidad de Bédar, rodeada de pinares y que se sitúa a las afueras de Los Gallardos.

En los últimos días más de 1.400 personas han sido evacuadas, y según el último informe de las autoridades el incendio ha arrasado al menos 5.000 hectáreas.

Marisol es una de las afectadas. La finca de sus padres se ha quemado por completo. Allí tenían olivos, huertos, material de trabajo y un tractor que en cuestión de minutos quedó calcinado por las llamas. Tal ha sido el shock emocional que Marisol confiesa que aún les cuesta asimilar todo lo que ha sucedido. "Es toda una vida de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio de mis padres. Ha sido una situación desoladora, muy triste", lamenta.

A pesar de perderlo todo Marisol reconoce que han tenido suerte porque justo el día del incendio ni ella ni sus padres se encontraban en la finca. "No hemos tenido ninguna pérdida familiar, pero sí hemos tenido mucha pérdida material. Es incalculable, pero el no tener que lamentar pérdida familiares es un logro. Al final no hay nada más importante que una vida".

La tragedia se cobra 13 vidas

El incendio de Los Gallardos es el más grave en la historia de Andalucía. Su virulencia recuerda a otro de los más trágicos, el ocurrido en 1992 en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz), que causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales.

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