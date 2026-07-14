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Una concursante todoterreno: Cristina Castaño ha brillado con sus transformaciones en Tu cara me suena 13

La actriz ha sorprendido a la audiencia con su faceta como cantante y con su capacidad para recrear cualquier gesto de los artistas imitados.

Una concursante todoterreno: Cristina Castaño ha brillado con sus transformaciones en Tu cara me suena 13

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Patri Bea
Patri Bea
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Cristina Castaño ha firmado uno de los concursos más completos de esta edición de Tu cara me suena. Desde el primer programa dejó claro que no solo llegaba con una amplia experiencia interpretativa, sino también con una enorme capacidad para transformarse y asumir retos de estilos muy diferentes.

A lo largo de las galas ha demostrado una gran versatilidad, pasando con naturalidad de artistas tan distintos como Cher, Dulce Pontes o Paloma San Basilio. Cristina ha sabido cuidar cada detalle de sus actuaciones, desde la voz hasta los gestos, la actitud y la puesta en escena.

Con Rigoberta Bandini consiguió ganar la gala y no ha bajado de la tercera posición en ninguna semana. La gallega siempre ha recibido notables y sobresalientes por parte del público y el jurado y el próximo viernes luchará por el triunfo de esta edición. ¡Revive sus actuaciones en Tu cara me suena 13 en el vídeo de arriba!

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