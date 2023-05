Las mejores anécdotas de la campaña de este 28M: pueblos sin candidatos, motes y disfraces y hasta un rap

Municipios sin candidatos, o poblaciones con hasta seis listas electorales. Pueblos donde pueden votar a leones, “perchas” y hasta a matrimonios enfrentados. De todo hay en las listas de este 28M.

Comenzamos nuestra andadura en Cabezuela. En este pueblo de Segovia les trae de cabeza que nadie se haya querido presentar a las elecciones. Hablamos con los vecinos. Uno de ellos nos cuenta que él no es político, “y los que son más parecen que no quieren”. Jesús María, otro de los vecinos de Cabezuela, no se ve para nada como alcalde: “No, no, bastante tengo yo con lo mío”. Moisés nos asegura que el día de las elecciones, como ni irán a votar, harán fiesta. Y asegura que si alguien se presenta irá: “Yo un poco por detrás, de concejal”.

Todo lo contrario ocurre en el municipio valenciano de La Barraca d´Aigües Vives, donde hasta seis partidos concurren a los comicios, más que concejales. Una vecina nos asegura que la mitad del pueblo va a las listas. Otra vecina nos confiesa: “Son muchísimos partidos, demasiados”. Aunque para otra: “Demuestra que la gente se involucra y quiere hacer cosas por el pueblo”. Aquí es fácil encontrarse por la calle con algún vecino que vaya en las listas, incluido candidatos a la alcaldía, como a Miguel Pardo Castillo, candidato por “Contigo somos democracia”.

Listas de lo más curiosas

Los hay que se suman a unas listas por conciencia social… Y los hay por devoción, pero no a la política. Sino a la virgen. O eso es lo que se sospecha en Palos de la Frontera, en Huelva. Donde un grupo de rocieros, habría creado un partido político, ‘Unidos por Mazagón’, sin actos ni propuestas electorales para evitar ser llamados a una mesa electoral y poder celebrar así la Romería del Rocío. Algunos tienen mucho morro, y otros garra y cola y melena… En el pueblo malagueño de Benalmádena un candidato ha decidido disfrazarse de león para darse a conocer. Nos asegura que: “Decidimos tirar de la imaginación y la creatividad para conseguir llegar al ciudadano”.

El Chispas y el Perchas

En Albillos, en Burgos por su nombre no conocen a los candidatos... Preguntamos a los vecinos por Alberto Abajo y nadie sabe quién es. Pero si les preguntamos por el ‘Chispas’ enseguida lo reconocen. Y por eso el ‘Chispas’, Alberto Abajo, y el ‘Perchas’, Jesús Ángel Santamaría, han decidido presentarse a las elecciones municipales con sus apodos. Alberto nos confiesa que le pusieron ese mote porque se dedica a la electricidad. Jesús Ángel nos explica que son varios los que se apellidan igual, así que se registró con su apodo “por diferenciar una candidatura de otra”.

Quién sí se conoce bien es un matrimonio del pueblo zamorano de Casaseca de Campeán. Los dos se presentan a la alcaldía, pero cada uno por un partido. Ella, María Ángeles Quintano, nos asegura: “El tema político queda de puertas para adentro del ayuntamiento, porque en casa somos como cualquier familia normal y corriente. Si hay que arreglar una calle, pues los dos vamos a estar de acuerdo en que se arregle esa calle”.

Tampoco podía faltar la música en esta campaña. Y ha sido este cantante andaluz, ‘El Biggie de Graná’, quien ha decidido ponerle la banda sonora a la de Granada dedicándole está canción a la candidata del PP a la alcaldía.