Cabezuela, el pueblo de Segovia que sigue sin candidato para las elecciones del 28M

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y ya se conoce a casi todos los candidatos. Algo curioso es lo que sucede en Cabezuela, un pueblo de Segovia de 700 habitantes donde ninguno de ellos quiere ser alcalde.

Sin candidato

La actual alcaldesa, Ana Agudíez, es del PSOE, pero dejará el cargo y si no hay candidato, no habrá elecciones, por lo que habría que esperar seis meses para retomar el proceso. Por el momento, no hay ningún vecino que se anime a ello. Aunque José Ignacio López -un vecino del pueblo- parece que tiene una brillante iniciativa. "Yo me animo", aseguraba el segoviano.

La ausencia de candidatura implica que no habrá elecciones el próximo 28 de mayo en Cabezuela, algo que no es para nada común. El PSOE asegura que Agudíez, es senadora del Partido Socialista y vicesecretaria provincial, pero que después de 12 años de alcaldesa "se le han agotado las pilas", aseguraba el secretario provincial, José Luis Aceves.

En 2019 hubo tres partidos en listas

El PSOE no ha encontrado a ningún candidato, tampoco lo ha hecho el PP ni ningún otro partido. Es curioso porque en 2019 tres partidos presentaron sus listas. La Junta Electoral de la Zona de Sepúlveda tendrá que comunicar el posible aplazamiento de las elecciones, en ese caso se celebrarían en noviembre.

El PSOE ganó las últimas elecciones en Cabezuela en 2019, con la lista encabezada por Agudíez, con cuatro concejales y el 53,77 por ciento de los votos. El PP logró dos concejales, con casi el 27 por ciento de los votos, y Ciudadanos, un edil, el 18,4 por ciento de los votos. Hace años, Cabezuela tuvo un alcalde del Partido Popular, Antonio Sánchez Sacristán, a lo largo de ocho años, y el también miembro del PP, Selesio García Sacristán. Cabezuela pertenece al partido judicial de Sepúlveda y está situado a 47 kilómetros de la capital segoviana.

Candidatos estelares

Charito tiene energía y ganas de sobra para presentarse a la alcaldía de Patones, municipio de la Comunidad de Madrid. Lo intentó en 2019, aunque solo consiguió un puesto de concejala, puede que 2023 sea su año. Otra curiosidad, está siendo el caso de Esperanza Aguirre que cierra la lista del PP de un pueblo burgalés, Cadeñadijo. Asimismo, hay que destacar al candidato de Teguise en Lanzarote que -literalmente- se ha dejado la pie a base de tatuajes para ser elegido en las elecciones de su localidad, dista mucho de la falta de iniciativa en Cabezuela, algo que no parece tener un solución a largo plazo.