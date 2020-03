"Cuando acabe el coronavirus veremos los problemas de salud que no hemos curado ahora"

En Espejo Público hemos hablado con Ana Lleó, una médico española que trabaja en un hospital de Milán y nos cuenta que han adaptado siete plantas solo para pacientes COVID-19 y que actualmente tienen 200 enfermos, 230 si cuentan la terapia intensiva.

Comenta que han subido los número de contagiados en Italia porque se están haciendo más test y que a su parecer, la gente sí está respetando el confinamiento, "aunque hay mucha gente que está ya cansada, la situación es difícil".

En cuanto al material sanitario en los hospitales, en concreto en el suyo, nos cuenta que en un principio el contagio fue mayor, pero ahora se ha reducido mucho y asegura que en cualquier situación todos los sanitarios utilizan mascarillas y cuando tratan a los enfermos por coronavirus utilizan las protecciones más estrictas. Asimismo, la tasa de infección en el personal sanitario en su hospital afirma que es baja.

"Todos pensamos que va a ser distinto en nuestro país, pero no es así, hay que aprender de los otros y adaptar las medidas eficaces que han funcionado en los demás países", manifiesta Ana Lleó. Finalmente, apunta: "La gente está muy preocupada y no vienen a los hospitales porque tienen mucho miedo al contagio, y el problema vendrá luego cuando acabe el coronavirus, porque vamos a empezar a ver lo que no hemos visto y curado, porque la gente no quiere venir al hospital y vienen muy tarde".

