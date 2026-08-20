Dakota Johnson rompe con su novio, Role Model, semanas después de que se confirmara su romance

Dakota Johnson y el cantante Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury, han puesto fin a su historia de amor menos de un año después de que comenzaran los primeros rumores sobre su romance.

Según se ha confirmado en PEOPLE, la pareja ha decidido seguir caminos separados tiempo después de que el intérprete rompiera su habitual hermetismo para hablar abiertamente sobre la colaboración de la actriz en su último proyecto musical.

En su momento, el artista de 29 años elogió a Johnson, de 36, por su participación hablada en el tema Love I You, perteneciente a su disco Chuck Timely & the Hourglass.

En una entrevista concedida a la revista Nylon, Pillsbury explicó cómo surgió esta breve intervención en el estudio de grabación: "Tenía muchos nombres para elegir. Un día Dakota vino al estudio y Mason [Stoops, el productor] me dijo: '¿Por qué no lo haces tú?'".

Aunque el cantante dudó al principio para evitar mezclar trabajo y relaciones, la disposición inmediata de la actriz lo cambió todo: "Ella dijo: 'Yo lo haré', se levantó enseguida, entró en la cabina y lo hizo mejor de lo que podríamos haber imaginado. Así que pensé: 'Vale, si ella está dispuesta... ¡Es un cameo increíble!'".

La colaboración improvisada dio lugar a un intercambio de coqueteos durante el puente de la canción. "Oye, creo que eres perfecta", cantó Role Model, a lo que Johnson le respondió con ironía: "Eso se lo dices a todo el mundo".

Cuando el cantante preguntó si su cumplido estaba "funcionando", la actriz le bromeó tímidamente: "Sí, pero no se lo digas a nadie".

Esta separación supone un nuevo giro en la vida personal de la protagonista de Madame Web, quien previamente estuvo envuelta en intensas críticas tras las controvertidas declaraciones de Role Model, quien confesó su deseo de ser padre soltero.

Consciente del revuelo que genera su entorno privado, el propio músico concluyó en su charla con Nylon argumentando por qué prefería mantener un perfil bajo: "Lo que he aprendido es a centrarme en la música. De lo contrario, internet se divierte a sus anchas".