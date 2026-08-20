Ferit y Seyran conocen a Zehra, la niña que les roba el corazón desde el primer instante

Ferit y Seyran han dado un paso decisivo hacia el sueño de formar una familia. La pareja ha acudido al orfanato para conocer a Zehra, la niña con la que podrían iniciar el proceso de acogida.

Nada más presentarse, la pequeña les ha recibido mientras jugaba construyendo una torre de bloques. Lejos de mostrarse tímida, Zehra ha invitado a ambos a participar en el juego y, en apenas unos minutos, los tres ya compartían risas como si se conocieran desde siempre.

La complicidad ha surgido de forma natural. Cuando Zehra les ha explicado que nunca conseguía terminar sus construcciones porque siempre acababan derrumbándose, Ferit no ha dudado en animarla: "Si te ayudamos, no se caerá". Poco después, los tres ya soñaban con construir una torre tan grande "que quepamos todos dentro".

Al despedirse, tanto Ferit como Seyran tenían claro que aquella visita había sido mucho más especial de lo que imaginaban. "Es una niña tan bonita y simpática... Después de todo lo que le ha pasado, es una princesa", ha reconocido Seyran.

Ya en el despacho del orfanato, ambos han confesado lo evidente. "Llevarse bien es quedarse corto. Nos enamoramos", han admitido, dejando claro que, si Zehra también lo desea, les encantaría convertirse en sus padres.

Sin embargo, la directora les ha recordado que el camino todavía acaba de empezar. Antes de una adopción definitiva, deberán convertirse en familia de acogida y demostrar que la adaptación funciona.

Además, les ha revelado un detalle que podría cambiarlo todo. Zehra sí tiene madre. Fue ella quien la dejó en el orfanato hace apenas seis meses y renunció legalmente a todos sus derechos como madre. Aunque nadie conoce los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, esto ha dejado a Ferit preocupado por el futuro de la pequeña.

Aun así, la pareja tiene una cosa muy clara: después de conocer a Zehra, ya no imaginan su vida sin ella. ¿Será esta la niña que complete, por fin, la familia con la que siempre soñaron?

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