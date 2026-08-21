Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

A primera hora de este jueves y después de 21 días desde que miles de migrantes entraron de forma irregular en Ceuta comenzaba el desalojo de la playa del Trampolín. Decenas de furgones policiales se presentaron en el arenal y de formar ordenada y tranquila fueron trasladando a esas personas a los espacios temporales que el Gobierno ha habilitado. 24 horas después se repite la misma imagen.

El dispositivo para desalojar a los centenares de migrantes que regresaban a la playa del Trampolín en la tarde del jueves ya ha comenzado, alrededor de 500 migrantes regresaban obligando a suspender el operativo de limpieza y desinfección en el lugar. En la playa también está el dispositivo encargado de la limpieza del arenal para comenzar con la desinfección en cuanto termine el desalojo.

La Administración autonómica informaba de que los trabajos, iniciados a media mañana por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, han quedado paralizados temporalmente tras la vuelta de decenas de personas al lugar.

Aunque en un primer momento se pensó que la presencia de nuevo de los migrantes en la playa respondía a la necesidad de recoger alguna pertenencia personal después se confirmó que decenas de estas personas volvían con mantas y la intención de volver a instalarse en el Trampolín.

El Gobierno ceutí ha explicado que la interrupción de las labores responde a motivos de seguridad. "Esta circunstancia ha obligado a paralizar los trabajos por razones de seguridad, con el fin de garantizar la integridad de los operarios que participan en el dispositivo".

Desde la administración local se indica que cuando regresaron los migrantes no había en la zona ni efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil.

El desalojo del Trampolín

Más de 1.200 de los migrantes que llevaban tres semanas asentados en la playa se han reubicado en las instalaciones levantadas por el Gobierno de manera temporal.

Las personas de origen subsahariano fueron dirigidas al recurso habilitado en Loma Margarita, mientras que los migrantes magrebíes continuaron hasta las instalaciones acondicionadas en Loma Colmenar, junto a la frontera del Tarajal y las inmediaciones del Hospital Universitario de Ceuta.

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