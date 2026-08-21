Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Crisis en Ceuta

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

Alrededor de 500 migrantes regresaron en la tarde del jueves a la playa del Trampolín. El operativo para desalojar a este grupo de personas ya ha comenzado repitiéndose una imagen similar a la vivida en la jornada previa cuando más de 1.200 personas fueron desalojados de dicha zona para ser conducidos, a pie y de forma voluntaria, a las instalaciones temporales habilitadas por el Gobierno.

Nuevo desalojo de la playa del Trampolín

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

A primera hora de este jueves y después de 21 días desde que miles de migrantes entraron de forma irregular en Ceuta comenzaba el desalojo de la playa del Trampolín. Decenas de furgones policiales se presentaron en el arenal y de formar ordenada y tranquila fueron trasladando a esas personas a los espacios temporales que el Gobierno ha habilitado. 24 horas después se repite la misma imagen.

El dispositivo para desalojar a los centenares de migrantes que regresaban a la playa del Trampolín en la tarde del jueves ya ha comenzado, alrededor de 500 migrantes regresaban obligando a suspender el operativo de limpieza y desinfección en el lugar. En la playa también está el dispositivo encargado de la limpieza del arenal para comenzar con la desinfección en cuanto termine el desalojo.

La Administración autonómica informaba de que los trabajos, iniciados a media mañana por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, han quedado paralizados temporalmente tras la vuelta de decenas de personas al lugar.

Aunque en un primer momento se pensó que la presencia de nuevo de los migrantes en la playa respondía a la necesidad de recoger alguna pertenencia personal después se confirmó que decenas de estas personas volvían con mantas y la intención de volver a instalarse en el Trampolín.

El Gobierno ceutí ha explicado que la interrupción de las labores responde a motivos de seguridad. "Esta circunstancia ha obligado a paralizar los trabajos por razones de seguridad, con el fin de garantizar la integridad de los operarios que participan en el dispositivo".

Desde la administración local se indica que cuando regresaron los migrantes no había en la zona ni efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil.

El desalojo del Trampolín

Más de 1.200 de los migrantes que llevaban tres semanas asentados en la playa se han reubicado en las instalaciones levantadas por el Gobierno de manera temporal.

Las personas de origen subsahariano fueron dirigidas al recurso habilitado en Loma Margarita, mientras que los migrantes magrebíes continuaron hasta las instalaciones acondicionadas en Loma Colmenar, junto a la frontera del Tarajal y las inmediaciones del Hospital Universitario de Ceuta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres"

Rafael García, presidente de la asociación vecinal de Loma Colmenar

Publicidad

Sociedad

Rafael García, presidente de la asociación vecinal de Loma Colmenar

Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres"

Nuevo desalojo de la playa del Trampolín

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra
NAVARRA

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

Aparato, en forma de cubito de hielo, que identifica la 'burundanga'
FIESTAS

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, reparte un dispositivo antidroga para sus fiestas

Rescate en helicóptero de la Ertzaintza
VIZCAYA

Muere una joven de 18 años tras caer unos 30 metros en el monte Anboto, en Vizcaya

Una llamada de auxilio puso en marcha un dispositivo de Emergencias para rescatar a una joven que había sufrido una caída de unos 30 metros desde una de las zonas del Anboto.

Imagen de una ambulancia de Canarias
Canarias

Sale por la ventanilla de una ambulancia durante un traslado en una céntrica avenida de Tenerife

El vehículo sanitario se encontraba detenido cuando el paciente decidió abandonar el interior del vehículo sanitario ante la sorpresa de los presentes.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Los Mossos d'Esquadra encuentran un cadáver flotando en el pantano de Utxesa, Lleida

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 20 de agosto de 2026

Imagen de los restos del avión de Spanair tomada el 20 de agosto de 2008

Se cumplen 18 años del accidente de Spanair con ruta Madrid a Gran Canaria, uno de los accidentes de avión más graves de España

Publicidad