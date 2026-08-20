¿Quién era Josep Cusí? Así fue la vida del amigo íntimo del rey Juan Carlos que acaba de fallecer

Josep Cusí, uno de los mejores amigos del rey Juan Carlos I, ha fallecido este miércoles a los 92 años en su domicilio de Barcelona. Un hombre dotado para los deportes y sumamente discreto con el que el emérito compartió casi sesenta años de amistad, tanto en el mar como en tierra firme.

Tan cercana era su relación que, como explican desde La Vanguardia, hasta hace poco se llamaban de forma habitual. De hecho, el padre del rey Felipe VI era siempre el primero en contactarlo para felicitarlo por su cumpleaños.

¿Qué más sabemos sobre esta figura clave en la vida del emérito?

Josep Cusí y Juan Carlos I | Gtres

Un joven deportista todoterreno

Josep Cusí nació el 13 de enero de 1934 en Barcelona. A una temprana edad destacó en natación, ganando varios campeonatos de España y Cataluña. De ahí dio el salto al waterpolo, jugando dos años en el equipo del Club Natació Barcelona.

Asimismo, sentía una gran pasión por el submarinismo y, cuando estudiaba bachillerato, le brindaron la oportunidad de acompañar al célebre oceanógrafo Jacques Cousteau en el Calypso durante una expedición por el mar Rojo.

Pero ese no fue, ni de lejos, el gran hito de su vida. A pesar de haber estado siempre vinculado a las disciplinas acuáticas, Cusí llegó a participar en los Juegos Olímpicos de México 1968, donde terminó en decimocuarto puesto en la modalidad de tiro al plato en foso olímpico. Esta faceta como tirador sería clave para el resto de su historia, pues fue precisamente así como conoció a don Juan Carlos.

De cacería con Franco

Los caminos de Josep Cusí y Juan Carlos de Borbón se cruzaron por primera vez cuando el primero acudió como instructor a una cacería organizada por Francisco Franco. Allí se encontraba el entonces príncipe, con quien el tirador conectó de inmediato.

Sin embargo, lo que terminó de unirlos no fue la caza ni el tiro al plato, sino la vela. Cuando Cusí decidió dejar su carrera como tirador, optó por pasarse al mundo de las regatas, donde demostró ser también un virtuoso. Así fue como se afianzó su amistad con don Juan Carlos, cuando este comenzó a prepararse para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 en las instalaciones del Real Club Náutico de Barcelona, donde el barcelonés ejercía de motormaster.

Josep Cusí y Juan Carlos I | Gtres

Allí nació una dupla infalible. Unieron fuerzas y formaron un equipo invencible: Cusí con el rol de armador y Juan Carlos como patrón. Juntos consiguieron hacerse con once Trofeos Godó, siete Campeonatos de España, un Europeo y un Mundial, manteniéndose unidos hasta 2011, año en el que disputaron su última regata tras cuatro décadas y 15 veleros bajo el icónico nombre de Bribón.

"A todos mis barcos siempre les puse nombres relacionados con su función. Al final opté por ese nombre para los veleros de regatas porque para competir en ellas se necesita ser sagaz, agresivo y también un poco pillo", explicó en su día el propio Cusí sobre el origen de esa mítica saga de embarcaciones.

Su unión no solo triunfó en el ámbito deportivo. En el plano personal, se hicieron inseparables, hasta el punto de que en 2020 se supo que el empresario catalán había financiado la mitad de la luna de miel de los entonces príncipes Felipe y Letizia.

Josep Cusí y Juan Carlos I | Gtres

Su vida personal

Más allá del deporte, como recoge Vanitatis, Cusí se casó en varias ocasiones y tuvo ocho hijos (dos de los cuales fallecieron), once nietos, cuatro bisnietos y un tataranieto. El gran amor de su vida fue Inés Muiños, hija de un prestigioso oftalmólogo, con quien compartió su vida hasta el final.

De hecho, ha sido Muiños quien estuvo especialmente volcada en los cuidados de Josep Cusí después de que en 2021 sufriera un ictus que derivó en un progresivo deterioro de su salud, dejándole secuelas tanto en la movilidad como en la visión. A su lado hasta sus últimos días también estuvo Bribón; y no, esta vez no se trataba de ningún barco, sino del perro Jack Russell que el propio rey Juan Carlos le regaló.