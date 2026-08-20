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Lorena Vázquez, sobre la guerra entre los hijos de Juan Tamariz y su viuda: "Él fue consciente en todo momento hasta el final"

Tras la muerte de Juan Tamariz, se destapa un posible enfrentamiento entre sus hijos y su viuda, Consuelo Lorgia.

Tamariz

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Tras el fallecimiento del ilusionista Juan Tamariz el pasado 18 de agosto, su hija Ana Tamariz se ha encargado de atender amablemente a los medios y explicar que pasará de ahora en adelante con los proyectos que quedaron pendientes. También agradeció e hizo especial alusión a los sanitarios, amigos y familiares pero, no a la viuda de su padre: Consuelo Lorgia.

El periodista Carlos García estuvo presente en el tanatorio donde se veló por los restos del mago y apunta a que "en ningún momento vimos interacción" entre los hijos de Tamariz y Consuelo. Reconoce que el círculo que se acercaba a Consuelo "era más cerrado" y que ella estaba "emocionada y pasando su duelo".

Lorgia cuenta en exclusiva que los hijos de Tamariz metieron el 29 de enero en una residencia y pasó "dos días llorando y preguntando dónde estaba", pero nadie le dijo nada. Acabo enterándose que prohibieron a Juan hablar con Consuelo, su esposa por supuestamente "todo lo que había hecho". Según Carlos, ella logra encontrarle a través de mensajes con el propio mago. También hablo con un hermano de Tamariz y le confiesa que "La indicación que me han dado es que no te hable".

"Cuano llegué a la residencia estaba escrito que sólo podían visitarle los cuatro hijos" y "tenía los ojos hinchados de llorar", explica, además de alegar que no quiso decir nada al mago sore lo que estaba ocurriendo y que para poder verle enseñó fotografías de su boda a los trabajadores.

Lorena Vázquez ha podido hablar con varios compañeros de profesión de Juan y confirman que la relación entre los hijos de Juan y Consuelo era "bastante complicada" pero, porque la relación entre el ilusionista y Consuelo también lo era. Uno de los magos más conocidos de este país y amigo íntimo de Juan revela que Tamariz fue "plenamente consciente hasta el final" de qué información se estaba dando y a quién, por lo que sus hijos no actuaban a sus espaldas.

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