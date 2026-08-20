Alida ha decidido posponer su eutanasia para no dejar sola a su madre: "No puede con el dolor"

Alida tiene 25 años y padece una enfermedad mitocondrial irreversible que le provoca dolor crónico y un deterioro de su salud. En 2025 decidió iniciar el proceso de eutanasia ante el sufrimiento y el carácter de su enfermedad. Finalmente, aunque la eutanasia le fue concedida, ha decidido aplazarla.

La razón principal es su madre, Virginia. Alida no quiere dejarla sola y, por ahora, ha decidido posponer su decisión. "Mi hija no me quería dejar sola en Navidades", cuenta su madre, que reconoce que, en realidad, "no me quiere dejar sola nunca, pero no puede con el dolor".

Alida fue diagnosticada con la enfermedad cuando tenía 14 años. Desde entonces ha tenido que convivir con el dolor. Su estado empeoró considerablemente en los últimos años, hasta llegar a pesar apenas 19 kilos y necesitar cuidados paliativos. Fue entonces cuando comenzó a plantearse incluso una sedación profunda.

Ante los dolores crónicos y el deterioro irreversible y progresivo de su salud, decidió solicitar la eutanasia en 2025. Aunque finalmente recibió la autorización, ahora ha optado por aplazarla para poder compartir más tiempo con su madre.

Fue precisamente su madre quien la animó a elaborar una lista de deseos y tratar de cumplirlos antes de que llegue ese momento. "Nunca ha ido a un concierto, a una discoteca tampoco", confiesa Virginia.

Ahora, su madre solo quiere hacer feliz a su hija y ayudarla a cumplir todos esos sueños que todavía tiene pendientes. Su deseo es "poder cumplirlos todos", aunque sabe que el tiempo y la situación de Alida hacen que no sea fácil.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas