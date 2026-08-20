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Capítulo 630

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Siempre estaré ahí para cuidarte"

El hijo de Damián y la enfermera han protagonizado una triste escena marcada por el pasado que vivieron.

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Estoy enamorado”

Andrés rompe el corazón de Begoña al confesar que ha pasado página: “Estoy enamorado”

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Durante la merienda, Andrés ha querido saludar a Juanito y sincerarse con Begoña sobre sus nuevos sentimientos hacia Valentina.

Begoña ha querido asegurarse de que ha pasado página y su corazón se ha roto al escuchar una respuesta afirmativa: “Esta vez puedo decir con seguridad que sí, estoy enamorado”.

Sin embargo, ha sorprendido a la enfermera con una bonita confesión: “Mi felicidad no será completa hasta que tu no seas feliz”.

Begoña le ha explicado que el nacimiento de Juanito ha aliviado parte de su tristeza, y que cree que Gabriel intentará cambiar para ser un buen padre.

Sin embargo, Andrés le ha pedido que, si algún día su marido se pasa de la raya, lo avise. “Yo siempre estaré ahí para cuidarte”, le ha prometido.

Antes de despedirse, Begoña no ha podido evitar envidiar la suerte que tiene la dependienta de tenerle: “Valentina es la mujer con más suerte del mundo, como lo fui yo”, ha confesado con resignación.

Lo que los jóvenes no sabían es que Beatriz estaba detrás de la puerta escuchando toda la conversación. ¿Usará esta confesión a su favor? ¿Volverá a tramar algo más?

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