¿Están llegando todo los medios? Hablamos con la directora de Protección Civil y Emergencias: "En lo que hay que estar es en apagar los incendios"

Los incendios que están sufriendo varias regiones de España han desatado también una tormenta política entre el Gobierno central y los autonómicos. La crispación ha aumentado con esta crisis forestal y los políticos no dejan de echarse en cara los problemas que están sufriendo para gestionar los incendios. Virginia Barcones, máxima responsable de Protección Civil y Emergencias, ha entrado en directo hoy en Espejo Público para hablar de la situación actual de los incendios.

"A lo que tenemos que estar todos es a apagar los incendios"

Barcones ha querido dejar a un lado todo tipo de polémicas entre comunidades autónomas y el Gobierno, y ha pedido que los esfuerzos se centren en acabar con todos los fuegos. "Me parece que a lo que tenemos que estar todos es a apagar los incendios, a cumplir cada uno con nuestra responsabilidad y con nuestras obligaciones", ha instado Barcones.

En su caso, su responsabilidad pasa por poner a disposición de los gobiernos autonómicos todos los medios que consideren oportunos, para abordar de la manera más efectiva esta crisis. Por ello, ha querido desmentir de manera rotunda las acusaciones de que tuvieron que ser las comunidades autónomas las que le tuvieron que pedir al Gobierno que recurriera a la Unión Europea. Barcones ha asegurado que "desde el jueves, aviones franceses están apagando nuestros incendios" y que la desinformación no ayuda a la extinción del incendio.

Respecto a sus anteriores declaraciones

Barcones también ha querido aclarar sus declaraciones de ayer, donde acusó a los presidentes autonómicos del PP de "pedir imposibles y de crear polémicas artificiales". "A mí se me pregunta qué considero de que los presidentes autonómicos de estas tres comunidades autónomas digan que el gobierno no está poniendo a disposición los medios, que se esté diciendo que están llegando tarde y que se están escatimando, y yo lo que hago es aclarar esa información por la que se me está preguntando. No sé si la opción es callarse, no desmentir cosas que son absolutamente evidentes", ha explicado la máxima responsable de Protección Civil y Emergencias.

Todavía existe un riesgo

Con respecto a la evolución de los incendios, Barcones cree que la bajada de temperaturas abre una oportunidad para avanzar en la lucha contra el fuego. Salvo excepciones, la mayoría de los incendios han evolucionado favorablemente durante esta noche. No obstante, sigue existiendo el riesgo de que se reactiven. Por eso, pese a que entiende el sufrimiento de aquellos vecinos que se quedan en sus casas a pesar de que las llamas se acerquen a las viviendas, Barcones les pide que hagan caso a las indicaciones de las autoridades porque lo que "no se recupera jamás es la vida de las personas".

