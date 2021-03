Mauricia Ibáñez, tras la retirada definitiva de la custodia de sus mellizos: "¿En qué país vivimos? Es tan irracional que no tiene nombre"

Mauricia Ibáñez tuvo a sus mellizos a los 64 años a través de un tratamiento de reproducción asistida en Estados Unidos. Ahora, el Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Castilla y León y avala la retirada de la custodia de los pequeños tras alegar que no son atendidos correctamente.

Los hijos de Mauricia viven con una familia de acogida en Valladolid y ella los visita durante 2 horas cada semana. Pero para ella no es suficiente por lo que su decisión es firme, recurrirá la decisión judicial. "Por supuesto que apelaremos pero que no sean tan fuertes diciendo que he perdido la custodia, de eso nada, nunca perderé la custodia de mis niños. Voy a luchar como una leona".

De todo lo que está ocurriendo, lo que más lamenta Mauricia es que los menores, que acaban de cumplir 4 años "ya están de juzgado en juzgado y de tribunal en tribunal, ridículo". No es la primera vez que la mujer tiene que pasar por este trance.

Hace varios años le volvieron a quitar la custodia de su hija Blanca. Fue su propia hermana quien emprendió acciones legales contra ella y según explica la progenitora lo hizo por un asunto personal. "Fue horroroso como me retiraron a mi hija la mayor, ¿en qué país vivimos? Es absurdo y tan irracional que no tiene nombre ya".

En 2017, José Carlos Fuertes, doctor y especialista psiquiatra emitió un informe favorable en el que consideraba a la madre "apta para cuidar a sus mellizos". 4 años más tarde, Fuertes insiste en que está plenamente capacitada: "Yo he pensado desde el primer momento que no había datos objetivos, ni trastornos ni anomalías en su competencia mental".

