DESCARRILAMIENTO

Así ha sido el accidente de dos trenes que han chocado en Adamuz, Córdoba

Esta tarde se ha producido un descarrilamiento de un tren, que ha chocado con otro provocando también su salida de la vía.

Una foto distribuida por Eleanorinthesky en redes sociales muestra a los equipos de rescate inspeccionando el lugar tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz (Córdoba).

Así ha sido el accidente de dos trenes que han chocado en Adamuz, Córdoba | EFE

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un tren Iryo se ha salido esta tarde de la vía en su paso por Adamuz, Córdoba, cuando se dirigía hacia Madrid-Puerta de Atocha. El descarrilamiento ha provocado el choque con otro tren que recorría la vía contigua, a aproximadamente 300 km/h, lo que ha provocado también su descarrilamiento. Las consecuencias han sido terribles: por el momento se confirman 21 personas muertas y más de. Desafortunadamente, se espera que la cifra de víctimas siga aumentando, ya que los dos trenes han quedado destrozados.

La compañía Adif ha informado del accidente del tren de la empresa Iryo, que había salido a las 18.40 de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid). El accidente se ha producido a las 19.45 a la altura de Adamuz, según un portavoz de la compañía ferroviaria. Los vagones afectados han sido el 6 y 8 del otro convoy con destino Huelva. Renfe no había podido contactar con el maquinista de ese tren en toda la tarde y, finalmente, fuentes del Ministerio han confirmado que es uno de los fallecidos.

Los bomberos continúan excarcelando atrapados

Los bomberos que se han desplazado al lugar continúan excarcelando a los pasajeros que han quedado atrapados en los trenes. Se ha activado el protocolo de grandes catástrofes y se están redistribuyendo transfusiones de sangre en todos los hospitales a los que puedan llegar las urgencias.

"Una situación de extraordinaria complejidad"

Antonio Sanz, consejero de Sanidad en Andalucía ha hecho una valoración general del accidente: "El Iryo que hacía el trayecto Madrid-Puerta de Atocha hacia Málaga, ha invadido la vía contigua por la que circulaba el tren Alvia". Tras la colisión, parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros. Han activado la fase emergencia situación operativa 1 y el servicio andaluz de salud tiene desplegados múltiples efectivos: "En estos momentos todo el foco está en la atención asistencial en el terreno", y Sanz añade se han activado los Hospitales de Córdoba, Sevilla, Jaén y Málaga para atender a los heridos.

Una foto distribuida por Eleanorinthesky en redes sociales muestra a los equipos de rescate inspeccionando el lugar tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz (Córdoba).
