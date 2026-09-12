450 millones de euros y miles de visitantes hacen que Madrid corra al ritmo de la Fórmula 1

La Fórmula 1 ha convertido Madrid en un punto de encuentro para aficionados llegados de todo el mundo. El Gran Premio prevé reunir a unos 345.000 espectadores durante el fin de semana y, según las estimaciones, cerca del 45% de ellos serán internacionales. Un visitante que llega a la capital para ver una carrera pero que también aprovecha para hacer turismo, salir a comer o ir de compras.

Gran demanda hotelera

El impacto va mucho más allá del circuito. Los hoteles afrontan estos días uno de sus momentos de mayor demanda, con miles de habitaciones ocupadas por aficionados, equipos, organización y trabajadores vinculados al evento. Solo el personal relacionado con el Gran Premio necesita unas 5.000 habitaciones.

También la hostelería nota el efecto de la Fórmula 1. La Cámara de Comercio de Madrid calcula que la restauración y el ocio pueden superar los 29,5 millones de euros de facturación durante los tres días del Gran Premio. El gasto medio estimado, sin contar alojamiento, transporte ni la entrada al circuito, alcanza los 949 euros en el caso de los aficionados internacionales.

El comercio es otro de los grandes beneficiados. Tiendas de ropa, establecimientos de souvenirs y negocios de merchandising reciben estos días a aficionados que buscan camisetas, gorras, llaveros y otros recuerdos relacionados con la competición. La fiebre por Fernando Alonso y Carlos Sainz también ha impulsado la demanda de productos relacionados con ambos pilotos.

Impacto económico

Las cifras reflejan la dimensión del evento. El Ayuntamiento de Madrid calcula un impacto económico de unos 450 millones de euros por cada edición del Gran Premio. Además, se prevé la creación de alrededor de 8.850 empleos directos, a los que se sumaría el empleo indirecto generado en otros sectores.

Una inyección económica que Madrid aspira a mantener durante los próximos años. El acuerdo contempla la presencia del Gran Premio en la capital hasta 2035. La Fórmula 1 ya no es solo una carrera de coches en Madrid, es también una oportunidad para atraer turismo, generar negocio y proyectar la ciudad internacionalmente.