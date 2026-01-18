Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Córdoba: "El impacto ha sido terrible"

Las autoridades nacionales y autonómicas han reaccionado este domingo al grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos. Actualmente, se conocen al menos siete muertos y decenas de heridos.

Los responsables políticos han trasladado mensajes de preocupación, solidaridad con las víctimas y coordinación entre administraciones mientras continúan las labores de emergencia.

Óscar Puente: seguimiento desde Adif

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, informó de que se encontraba supervisando la situación desde el centro de control ferroviario. "Me encuentro en el H24 de @Adif_es desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz(Córdoba)", indicó, y aseguró que "iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas".

A su vez, el ministro ha destacado: "La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del impacto. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas".

Pedro Sánchez: "Muy pendiente del accidente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su seguimiento directo de lo ocurrido y subrayó la implicación del Ejecutivo en la gestión de la emergencia. "Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba)", señaló. Sánchez añadió que "el Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros".

Casa Real: seguimiento y pésame

La Casa de S.M. el Rey, también se ha pronunciado respecto al accidente: "Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos".

Feijóo: solidaridad y prioridad a los afectados

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trasladó su solidaridad tras contactar con el presidente de la Junta de Andalucía. "Acabo de hablar con Juan Manuel Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba", afirmó. Feijóo destacó que "los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", y envió un mensaje de apoyo: "Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia".

Ayuso: apoyo sanitario y asistencia a familiares

Desde la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la activación de recursos sanitarios y de atención a familiares. "Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", señaló. También avanzó que "en Atocha se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares".

Juan Manuel Moreno: emergencia y apoyo logístico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, mostró su preocupación por lo sucedido y detalló la respuesta autonómica. "Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba", afirmó. Moreno explicó que "hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario" y recalcó que "estamos muy pendientes de las personas afectadas".

