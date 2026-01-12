Marcos de Quinto: "Venezuela es un país en guerra y Nicolás Maduro no fue secuestrado"

Marcos de Quinto dice que las declaraciones que califican a los venezolanos como “gusanada” son “absolutamente impresentables”. Asegura que la mayoría de los venezolanos que viven en España son refugiados que huyen de un país “en manos de bandas”, y subraya que, a diferencia de otros flujos migratorios, “no se exilian solo hombres, sino familias enteras”. En su opinión, quienes utilizan ese lenguaje “se califican a sí mismos”.

“Nadie sabe realmente qué está pasando con Maduro”

El empresario defiende que la operación en torno a Maduro fue una acción de inteligencia “sin parangón” y sostiene que muy pocas personas conocen la verdad de lo ocurrido. Asegura que los servicios secretos de Estados Unidos llevaban tiempo en contacto con Maduro y con Delcy Rodríguez, y plantea que el dirigente venezolano podría haber estado controlado por fuerzas cubanas. Según su hipótesis, el hecho de que llegara a EE. UU. sin daños y con cargos judiciales rebajados refuerza la idea de que no se trató de un secuestro clásico.

“Maduro podría actuar como testigo protegido”

Marcos de Quinto plantea que Maduro podría encajar más en la figura de un testigo protegido que en la de un líder derrocado por la fuerza. Sostiene que su conocimiento sobre las dinámicas del narcotráfico y los movimientos en Colombia, México o Cuba podría convertirlo en una pieza clave para Washington. En paralelo, critica duramente al régimen cubano, al que acusa de haber controlado Venezuela para obtener “energía, petróleo y dinero gratis”, y afirma que ese modelo “tiene los días contados”.

