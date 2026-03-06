El traspiés de Eduardo Navarrete en el circuito letal: “Habéis ido a por mí”

La envergadura y la talla de calzado han jugado en su contra a la hora de completar el reto. Navarrete ha tenido que ir saltando de plataforma en plataforma para enroscar las bombillas que se encontraba por el camino.

La dificultad principal era la reducción del tamaño de las bases mientras avanzaba por el recorrido. En los ensayos Eduardo ha descubierto el primer reto, “esto de mueve muchísimo” ha comentado cuando se ha apoyado en la columna metálica.

A pesar de las medidas de seguridad, las sensaciones han estado a flor de piel, “tengo los cojones de corbata” ha dicho durante los ensayos. Para el concursante, la prueba tiene un extra de complejidad, “con el culo que me puso el cirujano ya tengo el centro de gravedad movido”.

Eduardo ha comenzado con buen pie, ha superado las primeras plataformas. Tras haber completado la mitad del desafío ha comenzado con las bases de menor tamaño. El Circuito Letal le ha podido colocar en los puestos de arriba de la tabla, pero un paso en falso le ha impedido completar el reto quedándose muy cerca del final.