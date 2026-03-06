Antena3
Retos | Programa 9

Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería: “¡Se me ha ido!”

Con el liderato a tiro, el cantante ha enfrentado un reto de puntería muy complicado. Con la ayuda de Inés, miembro de la Federación Española de Tiro Olímpico, Willy Bárcenas debía acertar en su objetivo en dos ocasiones distintas para dar por superada la prueba.

Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería

Carmen Pardo
La carabina de aire comprimido ha sido el arma que ha usado el concursante para su reto. Durante los ensayos, Willy se ha mostrado incómodo con la posición y el peso de esta, “esto pesa un huevo”.

La entrenadora ha explicado a Roberto Leal la dificultad de la prueba y lo complejo que es aprender la disciplina en tan solo unos días. Un ejercicio de lumbar que ha desquiciado al concursante durante los ensayos, “a la propia diana no le he dado ninguna vez”.

Willy Bárcenas en los ensayos: “Lo veo negro”

El reto de Francotirador requiere de mucha calma y concentración. Ante la situación que se está viviendo en el programa, Bárcenas ha reflexionado sobre la tensión que se palpa en el ambiente, “con la de cosas que he vivido yo en la vida, cómo me pongo tan nervioso”.

En la primera parte de la prueba, Willy ha conseguido derribar el globo desde el suelo en el primer intento. A pesar de la euforia del plató, el cantante ha pedido calma porque todavía quedaba lo más complicado. Con un objetivo mucho más pequeño que el primero, Willy ha tenido tres intentos para derribarlo.

Tras los dos primeros intentos fallidos, el concursante ha pedido un momento para relajarse, “¿puedo darme un paseo?”. A la hora de realizar el tercer y último disparo, la tensión ha jugado en su contra y el concursante no ha completado la prueba, sumando la quinta prueba fallida del programa.

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

El Desafío

Programas

