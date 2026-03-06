Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería: “¡Se me ha ido!”

La carabina de aire comprimido ha sido el arma que ha usado el concursante para su reto. Durante los ensayos, Willy se ha mostrado incómodo con la posición y el peso de esta, “esto pesa un huevo”.

La entrenadora ha explicado a Roberto Leal la dificultad de la prueba y lo complejo que es aprender la disciplina en tan solo unos días. Un ejercicio de lumbar que ha desquiciado al concursante durante los ensayos, “a la propia diana no le he dado ninguna vez”.

El reto de Francotirador requiere de mucha calma y concentración. Ante la situación que se está viviendo en el programa, Bárcenas ha reflexionado sobre la tensión que se palpa en el ambiente, “con la de cosas que he vivido yo en la vida, cómo me pongo tan nervioso”.

En la primera parte de la prueba, Willy ha conseguido derribar el globo desde el suelo en el primer intento. A pesar de la euforia del plató, el cantante ha pedido calma porque todavía quedaba lo más complicado. Con un objetivo mucho más pequeño que el primero, Willy ha tenido tres intentos para derribarlo.

Tras los dos primeros intentos fallidos, el concursante ha pedido un momento para relajarse, “¿puedo darme un paseo?”. A la hora de realizar el tercer y último disparo, la tensión ha jugado en su contra y el concursante no ha completado la prueba, sumando la quinta prueba fallida del programa.