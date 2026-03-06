Antena3
Capítulo 513

La cara más violenta de Gabriel sale a la luz tras el nuevo chantaje de Beatriz

La joven le pide una gran suma de dinero para volver a América.

El chantaje que le está haciendo Beatriz a Gabriel está superando todos los límites. La exmujer está decidida a sacarle todo el dinero posible con la intención de emprender su propio negocio en América.

Gabriel no está pudiendo con toda la presión, el certificado de su matrimonio con Beatriz hace que Begoña sea libre. Él sabe que, si su actual mujer se enterase, no dudaría en rehuirle.

Beatriz le ha pedido medio millón de euros a cambio de desaparecer de su vida, una cantidad que el patriarca no tiene a su disposición.

La mujer he llevado al límite a Gabriel con sus palabras. “Por mucho dinero que le dejes como herencia a tu hijo nuca podrá admirarte” ha dicho Beatriz.

La frustración ha llevado a Gabriel a usar la fuerza, pero Beatriz le ha frenado en seco amenazándole: “tócame y esta noche acabas en el calabozo”.

