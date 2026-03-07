¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

En el primer ensayo, Patricia ha celebrado el reencuentro con el equipo de baile, “estoy muy contenta porque vuelvo a trabajar con mis chicas”. La primera indicación de su coach ha dejado un poco sorprendida a la concursante ya que el baile se realiza desde el suelo.

Ni la extraña posición ni el requerimiento de elasticidad le han quitado la sonrisa a la presentadora quien se ha mostrado muy predispuesta a hacerse un hueco en la final.

Con las barras de metal como herramienta principal de la coreografía, Patricia Conde ha ido enlazando elegantes movimientos al ritmo de la música para dejar una increíble actuación de baile mezclada con espectaculares acrobacias.

“Es la reina Patricia Conde”, ha señalado Roberto Leal al terminar la actuación. Un número alucinante que ha dejado a todo el plató boquiabierto. “A través de la belleza es la forma más importante de emocionarte” ha señalado Juan del Val tras la prueba.

Pilar Rubio ha mostrado su admiración por la gran prueba que ha realizado la concursante, “parecías una pluma pasando por las barras” ha señalado la miembro del jurado.