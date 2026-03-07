Antena3
Retos | Programa 9

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

La prueba ha consistido en un baile desde el suelo desafiando la gravedad. La presentadora ha tenido que desempeñar una coreografía un tanto peculiar, desde el suelo y ayudada por una barra, Patricia Conde y el equipo de baile se han enfrentado a un reto muy físico.

Carmen Pardo
Publicado:

En el primer ensayo, Patricia ha celebrado el reencuentro con el equipo de baile, “estoy muy contenta porque vuelvo a trabajar con mis chicas”. La primera indicación de su coach ha dejado un poco sorprendida a la concursante ya que el baile se realiza desde el suelo.

Ni la extraña posición ni el requerimiento de elasticidad le han quitado la sonrisa a la presentadora quien se ha mostrado muy predispuesta a hacerse un hueco en la final.

La sorpresa de Patricia Conde al conocer la prueba

Con las barras de metal como herramienta principal de la coreografía, Patricia Conde ha ido enlazando elegantes movimientos al ritmo de la música para dejar una increíble actuación de baile mezclada con espectaculares acrobacias.

“Es la reina Patricia Conde”, ha señalado Roberto Leal al terminar la actuación. Un número alucinante que ha dejado a todo el plató boquiabierto. “A través de la belleza es la forma más importante de emocionarte” ha señalado Juan del Val tras la prueba.

Pilar Rubio ha mostrado su admiración por la gran prueba que ha realizado la concursante, “parecías una pluma pasando por las barras” ha señalado la miembro del jurado.

Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas

Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas: “Somos unos privilegiados por poder ver estas pruebas”

Retos | Programa 9

Retos | Programa 9
Retos | Programa 9

Retos | Programa 9

Con el liderato a tiro, el cantante ha enfrentado un reto de puntería muy complicado. Con la ayuda de Inés, miembro de la Federación Española de Tiro Olímpico, Willy Bárcenas debía acertar en su objetivo en dos ocasiones distintas para dar por superada la prueba.

Retos | Programa 9

El diseñador ha vuelto a desafiar a las alturas por segunda vez consecutiva. Tras no completar El Duelo, en esta ocasión ha tenido que afinar el equilibrio sobre plataformas en las que no cabía ni su propio pie.

