Trump pone a Cuba en el punto de mira y eleva la presión: amenazas, ultimátums y el papel de Marco Rubio

Cuba vuelve a colocarse en el radar político de Donald Trump. Después de semanas marcadas por la crisis venezolana y por comentarios que han reavivado viejas polémicas sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, el presidente ha centrado ahora su aen La Habana, lanzando un mensaje directo al Gobierno cubano: o llega a un acuerdo con Washington o afrontará un endurecimiento de las presiones.

"¡No habrá más petróleo o dinero camino de Cuba. CERO!", escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje en el que instó a las autoridades cubanas a "hacer un trato, antes de que sea demasiado tarde".

El mandatario no detalló en qué consistiría ese acuerdo, pero sí dejó claro que, a su juicio, la isla ha sobrevivido durante años gracias al apoyo económico y energético de Venezuela.

Las palabras de Trump llegan en un contexto de máxima tensión. El presidente ha vinculado directamente a Cuba con la situación venezolana, asegurando que La Habana ha prestado "servicios de seguridad" a los últimos gobiernos de Caracas, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a cambio de petróleo y apoyo financiero.

Marco Rubio, una figura clave

En sus mensajes, Trump también ha vuelto a situar en primer plano a Marco Rubio. El mandatario compartió en Truth Social una publicación que sugería que el actual secretario de Estado podría llegar a ser "presidente de Cuba", comentario al que respondía con un escueto pero significativo: "¡Suena bien para mí!".

La respuesta de La Habana

Desde Cuba, la reacción no se ha hecho esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó de pleno las acusaciones de Trump y defendió la soberanía del país. Aseguró que La Habana "no ha recibido nunca compensación monetaria o material" por servicios de seguridad y subrayó el derecho de Cuba a mantener relaciones comerciales con los países que considere oportunos.

"El Gobierno cubano no se prestará al chantaje ni a la coerción", afirmó Rodríguez, quien insistió en que la isla no negociará bajo amenazas.

El interés por intervenir en países como Cuba o Groenlandia no es algo nuevo: se trata de una estrategia histórica de expansión territorial de EEUU

Este clima de tensiones globales curiosamente coincide con otra polémica de Trump: su insistencia en que Estados Unidos debería intentar comprar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, como parte de una estrategia para fortalecer la posición geopolítica estadounidense en el Ártico.

Según un análisis reciente, la idea de adquirir Groenlandia no es una locura aislada, sino que encaja en la larga historia de expansión territorial de Estados Unidos, que desde el siglo XIX ha comprado o anexionado extensas tierras como Luisiana, Florida, partes de México o Alaska, para consolidar su poder económico y estratégico.

En concreto, Washington ha pagado millones a otras naciones por territorios clave desde 1803, y han habido varios intentos anteriores de incorporar Groenlandia, incluidos ofrecimientos formales en la década de 1940. Aunque Dinamarca rechazó esas ofertas en el pasado, y Groenlandia reiteradamente ha afirmadoque "no está en venta", Trump ha llevado la cuestión de nuevo al debate político internacional.

