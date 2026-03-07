Mejores Momentos | Programa 9
Roberto Leal da una notición al jurado: “A partir de la semana que viene tenéis un nuevo botón de la injusticia”
Durante los primeros programas, los miembros del jurado han tenido una herramienta extra a su disposición. El botón de la injusticia les ha permitido dar puntos extra a aquellas actuaciones que por su complejidad no habían sido las más premiadas, pero sí que se habían ejecutado correctamente.
Cada uno tenía una oportunidad de usarlo, por lo que han tenido que estar muy seguros de su elección. Pilar Rubio ya había solicitado anteriormente que se les permitiese volver a usarlo, sus peticiones eran en vano, hasta ahora que Roberto Leal ha anunciado una noticia que ha alegrado a todos.
“¡Aleluya!” ha celebrado la presentadora. El comunicado ha sido muy bien recibido por los tres miembros. Roberto Leal ha explicado las normas que se aplican a partir de ahora, “quedan tres galas (…) no podéis usarlo dos en las misma”. El jurado tendrá que decidir cuándo y con quién usan su oportunidad.
La noticia beneficia a todos, tanto a los tres jueces que podrán dar un extra a aquellos retos que se lo merezcan. También para los concursantes que durante las próximas tres galas tendrán la oportunidad de sumar más puntos a su clasificación.
