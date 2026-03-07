Antena3
Mejores Momentos | Programa 9

Roberto Leal da una notición al jurado: “A partir de la semana que viene tenéis un nuevo botón de la injusticia”

Durante los primeros programas, los miembros del jurado han tenido una herramienta extra a su disposición. El botón de la injusticia les ha permitido dar puntos extra a aquellas actuaciones que por su complejidad no habían sido las más premiadas, pero sí que se habían ejecutado correctamente.

Carmen Pardo
Cada uno tenía una oportunidad de usarlo, por lo que han tenido que estar muy seguros de su elección. Pilar Rubio ya había solicitado anteriormente que se les permitiese volver a usarlo, sus peticiones eran en vano, hasta ahora que Roberto Leal ha anunciado una noticia que ha alegrado a todos.

“¡Aleluya!” ha celebrado la presentadora. El comunicado ha sido muy bien recibido por los tres miembros. Roberto Leal ha explicado las normas que se aplican a partir de ahora, “quedan tres galas (…) no podéis usarlo dos en las misma”. El jurado tendrá que decidir cuándo y con quién usan su oportunidad.

La noticia beneficia a todos, tanto a los tres jueces que podrán dar un extra a aquellos retos que se lo merezcan. También para los concursantes que durante las próximas tres galas tendrán la oportunidad de sumar más puntos a su clasificación.

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Miguel Ángel Muñoz consigue 3:02 minutos en la apnea de El Desafío

¡El invitado más valiente!: Miguel Ángel Muñoz consigue 3:02 minutos en la apnea de El Desafío

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería
Retos | Programa 9

Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería: “¡Se me ha ido!”

El traspiés de Eduardo Navarrete en el circuito letal: “Habéis ido a por mí”
Retos | Programa 9

El traspiés de Eduardo Navarrete en el circuito letal: “Habéis ido a por mí”

José Yélamo protagonista de un videojuego en un baile de luces en El Desafío
Retos | Programa 9

José Yélamo protagonista de un videojuego en un baile de luces en El Desafío

El presentador se ha enfrentado a una prueba de coordinación y ritmo en la que ha sido fundamental el juego de luces. El Led Dance ha consistido en incorporar luces fluorescentes a un baile con pasos robotizados, simulando a los personajes de un videojuego.

La fiesta de Daniel Illescas volando sobre Nueva York
Retos | Programa 9

La fiesta de Daniel Illescas volando sobre Nueva York: “Lo he disfrutado mucho”

Reto de altura al que se ha enfrentado el influencer, al ritmo latino de Bad Bunny y bailando sobre el cielo de Nueva York.

Jessica Goicoechea vive su prueba más angustiosa en el escapismo de El Desafío

La tortura de Jessica Goicoechea en el escapismo: “Tengo mucha ansiedad”

El gran fracaso de María José Campanario y Eva Soriano en El Puente

El gran fracaso de María José Campanario y Eva Soriano en El Puente: “No he cruzado los dedos”

Javier, lastrado en El Rosco por el tiempo y por un tropiezo “repentino”: ¿le valdrá con 22 aciertos?

Javier, lastrado en El Rosco por el tiempo y por un tropiezo “repentino”: ¿le valdrá con 22 aciertos?

