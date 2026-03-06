José Yélamo protagonista de un videojuego en un baile de luces en El Desafío

José Yélamo ha mostrado desde el principio el desconocimiento del que parte con respecto a las consolas, “no soy lo que se dice un gamer”. El presentador ha tenido que hacer un gran esfuerzo para superar la prueba.

El concursante ha querido tirar de humor para superar las primeras dificultades en los ensayos, “parezco Lina Morgan” ha bromeado sobre los pasos de baile. La complejidad reside en la coordinación con el juego de luces, sus compañeros y la pantalla de detrás, todo esto en la oscuridad.

Durante los ensayos, José Yélamo se ha mostrado un poco reticente en la coreografía, bromeando con las vidas de los personajes de los videojuegos. El concursante ha enfrentado el reto a la cabeza de la clasificación, lo que ha añadido más tensión al reto.

Los miembros del jurado han felicitado a Yélamo por su actuación, pero han querido resaltar la falta de coordinación con el resto de los bailarines. “Estaba un poco perdido” ha dicho Pilar Rubio, al menos “eso se veía desde fuera”.

“Los otros cuatro se iban equivocando y mi hijo iba bien” ha bromeado Juan del Val con el baile del presentador. Aun así, han valorado el esfuerzo y la dificultad de la prueba.