Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

Las primeras caídas de la noche las han protagonizado María José Campanario y Eva Soriano en El Puente. Las dos rivales han sido incapaces de superar la temida prueba del programa en la que se mezcla memoria y vértigo.

Daniel Illescas ha puesto todo de su parte para deslumbrar con una coreografía vertical en la que ha volado sobre los rascacielos de Nueva York.

Jessica Goicoechea tenía muchas ganas de enfrentarse al escapismo.La influencer ha conseguido salir de la urna, pero ha consumido más tiempo del que tenía para realizar el reto. Una hazaña que ha sido aplaudida por el jurado a pesar de no haber logrado el desafío.

Dentro de un videojuego se ha colado José Yélamo.El concursante ha realizado un divertido baile de luces en el que la coordinación le ha jugado una mala pasada en más de una ocasión.

Eduardo Navarrete ha vuelto a enfrentarse a un reto de vértigo. El diseñador ha sufrido un traspiés cuando intentaba cruzar el circuito letal. Un reto muy complicado debido a la altura del concursante y el número de pie que calza. “Habéis ido a por mí” ha bromeado Navarrete al caer en la prueba.

Willy Bárcenas ha pasado de la alegría a la pena en el reto de puntería. Tras haber conseguido hacer diana a la primera, el cantante ha sido incapaz de superar la segunda parte del desafío en los tres intentos que ha tenido.

La fantasía ha llegado con Patricia Conde. La presentadora ha realizado a la perfección una elegante coreografía en un baile con el que ha desafiado a la gravedad.

El invitado del noveno programa ha sido Miguel Ángel Muñoz. El actor ha demostrado su valentía al convertirse en el primer invitado en protagonizar la apnea. Miguel Ángel Muñoz ha logrado permanecer 3:02 minutos en la apnea de El Desafío.

Una noche agridulce en la que la ganadora ha sido Patricia Conde tras su espectacular baile. La presentadora se ha llevado los tres dieces del jurado y se ha emocionado a la hora de donar su premio.

Los nervios y la presión están en su momento más álgido y todo puede ocurrir en la primera semifinal de El Desafío.