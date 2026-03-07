Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crónica | Programa 9

Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

La noche ha estado marcada por los fallos de los concursantes en las pruebas. Una situación que los protagonistas achacan al cansancio acumulado y la presión de cara a la primera semifinal de El Desafío.

Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Las primeras caídas de la noche las han protagonizado María José Campanario y Eva Soriano en El Puente. Las dos rivales han sido incapaces de superar la temida prueba del programa en la que se mezcla memoria y vértigo.

Daniel Illescas ha puesto todo de su parte para deslumbrar con una coreografía vertical en la que ha volado sobre los rascacielos de Nueva York.

La fiesta de Daniel Illescas volando sobre Nueva York

Jessica Goicoechea tenía muchas ganas de enfrentarse al escapismo.La influencer ha conseguido salir de la urna, pero ha consumido más tiempo del que tenía para realizar el reto. Una hazaña que ha sido aplaudida por el jurado a pesar de no haber logrado el desafío.

Dentro de un videojuego se ha colado José Yélamo.El concursante ha realizado un divertido baile de luces en el que la coordinación le ha jugado una mala pasada en más de una ocasión.

Eduardo Navarrete ha vuelto a enfrentarse a un reto de vértigo. El diseñador ha sufrido un traspiés cuando intentaba cruzar el circuito letal. Un reto muy complicado debido a la altura del concursante y el número de pie que calza. “Habéis ido a por mí” ha bromeado Navarrete al caer en la prueba.

Willy Bárcenas ha pasado de la alegría a la pena en el reto de puntería. Tras haber conseguido hacer diana a la primera, el cantante ha sido incapaz de superar la segunda parte del desafío en los tres intentos que ha tenido.

La fantasía ha llegado con Patricia Conde. La presentadora ha realizado a la perfección una elegante coreografía en un baile con el que ha desafiado a la gravedad.

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

El invitado del noveno programa ha sido Miguel Ángel Muñoz. El actor ha demostrado su valentía al convertirse en el primer invitado en protagonizar la apnea. Miguel Ángel Muñoz ha logrado permanecer 3:02 minutos en la apnea de El Desafío.

Miguel Ángel Muñoz consigue 3:02 minutos en la apnea de El Desafío

Una noche agridulce en la que la ganadora ha sido Patricia Conde tras su espectacular baile. La presentadora se ha llevado los tres dieces del jurado y se ha emocionado a la hora de donar su premio.

Los nervios y la presión están en su momento más álgido y todo puede ocurrir en la primera semifinal de El Desafío.

El gran fracaso de María José Campanario y Eva Soriano en El Puente

El gran fracaso de María José Campanario y Eva Soriano en El Puente: “No he cruzado los dedos”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

Patricia Conde gana la novena gala de El Desafío

Patricia Conde gana la novena gala de El Desafío: “Va para la Asociación contra el Cáncer, que ninguno nos libramos”

Roberto Leal da una notición al jurado: “A partir de la semana que viene tenéis un nuevo botón de la injusticia”

Roberto Leal da una notición al jurado: “A partir de la semana que viene tenéis un nuevo botón de la injusticia”

Miguel Ángel Muñoz consigue 3:02 minutos en la apnea de El Desafío
Retos | Programa 9

¡El invitado más valiente!: Miguel Ángel Muñoz consigue 3:02 minutos en la apnea de El Desafío

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío
Retos | Programa 9

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería
Retos | Programa 9

Willy Bárcenas, de la euforia al abatimiento en su reto de puntería: “¡Se me ha ido!”

Con el liderato a tiro, el cantante ha enfrentado un reto de puntería muy complicado. Con la ayuda de Inés, miembro de la Federación Española de Tiro Olímpico, Willy Bárcenas debía acertar en su objetivo en dos ocasiones distintas para dar por superada la prueba.

El traspiés de Eduardo Navarrete en el circuito letal: “Habéis ido a por mí”
Retos | Programa 9

El traspiés de Eduardo Navarrete en el circuito letal: “Habéis ido a por mí”

El diseñador ha vuelto a desafiar a las alturas por segunda vez consecutiva. Tras no completar El Duelo, en esta ocasión ha tenido que afinar el equilibrio sobre plataformas en las que no cabía ni su propio pie.

José Yélamo protagonista de un videojuego en un baile de luces en El Desafío

José Yélamo protagonista de un videojuego en un baile de luces en El Desafío

La fiesta de Daniel Illescas volando sobre Nueva York

La fiesta de Daniel Illescas volando sobre Nueva York: “Lo he disfrutado mucho”

Jessica Goicoechea vive su prueba más angustiosa en el escapismo de El Desafío

La tortura de Jessica Goicoechea en el escapismo: “Tengo mucha ansiedad”

Publicidad