Última hora de Venezuela en directo: Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump,se ha autoproclamado presidente interino de Venezuela. Así lo ha hecho a través de su red social 'Truth Social' con un montaje que recuerda mucho a los que aparecen en la enciclopedia virtual Wikipedia.

En la imagen se aprecia una foto retrato de Trump, donde debajo aparece como "presidente interino de Venezuela" desde enero de 2026. Un cargo que viene acompañado con su título de presidente de los EEUU. Una imagen que tras seis horas de su publicación acumula más de 19.400 likes y ha sido compartido en más de cinco mil ocasiones.

Donald Trump sobre Venezuela: ¿Transición o control económica?

Fue el pasado 3 de enero cuando EEUU llevó a cabo un operativo para capturar a Maduro, quien ha sido por conspiración narcoterrorista, entre otros cargos. A partir de aquí, los movimientos del tablero geopolítico se han movido a favor del ascenso de Delcy Rodríguez, anterior vicepresidenta del país latinomaericnao, como presidenta interina.

Washington se ha mostrado claro sobre los pasos que quiere seguir con Venezuela. Una de sus prioridades es garantizar que compañías petroleras estadounidenses tengan acceso al país durante una fase de recuperación y supervisar finalmente una transición, según ha dado a conocer el secretario de Estado, Marco Rubio.

Para Rubio, "lo fundamental es que ahora hay un proceso en marcha que nos permite tener un enorme control y una gran influencia sobre lo que esas autoridades provisionales están haciendo y pueden hacer", recoge Reuters.

No obstante, sobre un "proceso de transición", Rubio matizó el pasado miércoles ante la prensa que "dependerá del pueblo venezolano transformar su país".

Asimismo, Rubio contó que Trump estaba cerca de tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano y venderlo "a valor de mercado" usando las ganancias para la transición de Venezuela a un nuevo gobierno.

"Ese dinero será manejado de tal manera que controlaremos cómo se desembolsa de una manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen", avanzó.

Hasta 100.000 millones de dólares de inversión en Venezuela

De hecho, Donald Trump ha seguido dando pasos al frente en dirección a la expansión económica de EEUU. El pasado viernes, el presidente americano se reunió con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca. Entre ellas, se encontraba la española Repsol.

Según informa Reuters, Trump ha detallado: "Las empresas estadounidenses tendrán la oportunidad de reconstruir la deteriorada infraestructura energética de Venezuela y eventualmente aumentar la producción de petróleo a niveles nunca antes vistos".

Asimismo, New York Times plasma que el republicano ha puesto cifra de inversión para que los petroleros trabajaran en Venezuela: hasta 100.000 millones de dólares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.