¡El invitado más valiente!: Miguel Ángel Muñoz consigue 3:02 minutos en la apnea de El Desafío

A pesar de que él ha sido libre de elegir el reto, durante los ensayos ha sentido mucho miedo a la prueba, “yo pensaba que no me daba miedo, pero me muero de miedo”. Miguel Ángel Muñoz ha sufrido las consecuencias de la apnea durante los ensayos.

La apnea pone al límite a cualquiera que la practique con una sensación de asfixia que obliga a tu sistema a reaccionar. “Es aceptar que por mucho que entrenes a lo mejor tu cuerpo no te permite conseguir lo que tú quieres” ha señalado el actor en los ensayos.

Con la ayuda de Juandi, Miguel Ángel Silvestre ha arrancado el reto con convicción. Las contracciones abdominales no han llegado hasta pasado el minuto dos. En los últimos sesenta y dos segundos ha tenido que pelear cada instante para lograr el tiempo de tres minutos y dos segundos.

“Me ha podido la mente” ha lamentado Miguel Ángel Muñoz tras terminar la prueba. El invitado se ha mostrado decepcionado ante el tiempo conseguido. Aun así, ha levantado la ovación de todo el plató.

Juan del Val ha sido el primero en dirigirse al invitado, “esto que te digo es una orden, ponte a sonreír”. La cara de Miguel Ángel Muñoz ha cambiado tras las palabras de los miembros del jurado.