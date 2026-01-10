Delcy Rodríguez afirma que Catar facilitó la primera prueba de vida de Maduro tras su captura

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este viernes que Catar fue clave para obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos por tropas estadounidenses tras un ataque militar en Caracas y otras regiones del país.

Durante una transmisión por el canal estatal VTV, Rodríguez agradeció al emir de Catar y a su Gobierno por facilitar un canal de comunicación entre Venezuela y Estados Unidos, el cual permitió confirmar la situación del presidente y la primera dama: "Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su Gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente", afirmaba Rodríguez.

Además, durante su comparecencia ante la televisión venezolana, Delcy Rodríguez reiteró el papel de Catar para facilitar "un canal de comunicación y diálogo" entre Estados Unidos y Venezuela, asegurando "que está ayudando en una agenda de trabajo que sea beneficiosa para ambas partes en el marco del respeto al derecho internacional".

Trump asegura que su reunión con Petro saldrá "fenomenal"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su próximo encuentro en la Casa Blanca con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, saldrá "fenomenal". La declaración la hizo mientras se dirigía al helicóptero presidencial para viajar a Florida, donde pasará el fin de semana, después de que un periodista le preguntara qué ocurriría si la reunión no resultaba favorable.

Trump se ha mostrado confiado y optimista sobre la cita prevista para comienzos de febrero y ha destacado que la conversación telefónica que mantuvo esta semana con Petro fue "realmente buena". Aunque ha reconocido que en el pasado el presidente colombiano había sido "muy hostil" tanto con él como con Estados Unidos, asegurando que está dispuesto a recomponer la relación, como dice haber hecho antes con otros líderes.

La reunión marcaría un cambio en la relación bilateral, caracterizada recientemente por tensiones, en especial por las reiteradas acusaciones de Trump, sin presentar pruebas, que vinculan a Petro con el narcotráfico.

Dirigentes del chavismo llaman a la calma y a la unidad

Mientras tanto, dirigentes del chavismo hicieron este viernes un llamado a la serenidad y a la unidad de sus bases tras la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, en medio de un escenario en el que el Gobierno venezolano inició contactos preliminares para retomar relaciones con Estados Unidos: "Entiendo la rabia y la molestia, pero el presidente siempre nos decía, ante cualquier coyuntura difícil, calma y cordura", afirmaba el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante una movilización de los movimientos sociales en Caracas. El ministro aprovechó también para pedir respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En la misma concentración, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente detenido, instó a cerrar filas en torno al alto mando político y aseguró que la única manera de garantizar la paz de Venezuela y la prosperidad del país, y de que regresen Nicolás y Cilia, "es que nos mantengamos unidos y en Gobierno en Venezuela. Que la revolución siga siendo Gobierno".

