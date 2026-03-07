Antena3
Patricia Conde gana la novena gala de El Desafío: “Va para la Asociación contra el Cáncer, que ninguno nos libramos”

El programa ha estado protagonizado por los errores y las pruebas no completadas. Hasta cinco retos no se han conseguido, lo que ha facilitado la labor de los jueces a la hora de otorgar las mejores puntuaciones.

A la final han llegado Daniel Illescas y Patricia Conde, los concursantes han hecho las mejores actuaciones de la gala, respectivamente. Los errores se han ido encadenando a lo largo del programa, lo que ha despertado los comentarios de sorpresa de Roberto Leal y del jurado.

Daniel Illescas ha impresionado con una coreografía por los aires al ritmo de Bad Bunny. Con una complicada puesta en escena, el influencer se ha dejado la piel a pesar de las dudas de los ensayos, “la cuerda me domina a mí y no yo a la cuerda”.

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

A pesar de la gran actuación del influencer, Patricia Conde se ha llevado la máxima puntuación de la gala . Con tres dieces, la presentadora ha sido la ganadora, una puntuación que le ha permitido subir puestos en la tabla de clasificación.

Solo quedan dos programas para la gran final ¡No te pierdas el próximo programa!

Con el liderato a tiro, el cantante ha enfrentado un reto de puntería muy complicado. Con la ayuda de Inés, miembro de la Federación Española de Tiro Olímpico, Willy Bárcenas debía acertar en su objetivo en dos ocasiones distintas para dar por superada la prueba.

El diseñador ha vuelto a desafiar a las alturas por segunda vez consecutiva. Tras no completar El Duelo, en esta ocasión ha tenido que afinar el equilibrio sobre plataformas en las que no cabía ni su propio pie.

