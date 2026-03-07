Patricia Conde gana la novena gala de El Desafío: “Va para la Asociación contra el Cáncer, que ninguno nos libramos”

A la final han llegado Daniel Illescas y Patricia Conde, los concursantes han hecho las mejores actuaciones de la gala, respectivamente. Los errores se han ido encadenando a lo largo del programa, lo que ha despertado los comentarios de sorpresa de Roberto Leal y del jurado.

Daniel Illescas ha impresionado con una coreografía por los aires al ritmo de Bad Bunny. Con una complicada puesta en escena, el influencer se ha dejado la piel a pesar de las dudas de los ensayos, “la cuerda me domina a mí y no yo a la cuerda”.

A pesar de la gran actuación del influencer, Patricia Conde se ha llevado la máxima puntuación de la gala . Con tres dieces, la presentadora ha sido la ganadora, una puntuación que le ha permitido subir puestos en la tabla de clasificación.

Solo quedan dos programas para la gran final ¡No te pierdas el próximo programa!