La tortura de Jessica Goicoechea en el escapismo: “Tengo mucha ansiedad”

El reto ha sido mayúsculo, el colaborador ha resaltado que “es durísimo, te cuelgan boca abajo y te van sacando y metiendo del agua”. Durante los ensayos, Goicoechea ha podido comprobar la gran dificultad que tiene el reto, “no podía respirar”.

Además de todo lo que debía superar, el reloj también corría en su contra, ya que debía completar el reo en menos de cinco minutos. Durante los dos primero, la concursante no ha conseguido abrir ningún candado, las constantes inmersiones han provocado que se desorientase.

En los últimos diez segundos, Jessica ha conseguido abrir todos los candados, pero debía zafarse de las esposas de los pies y pulsar el botón, ha sido ese último paso lo que le ha impedido realizar el reto.

Tan solo 15 segundos han separado a la concursante de realizar el reto. “Ha sido la prueba de escapismo más dura del programa” ha afirmado Juan del Val. La influencer ha explicado uno de los factores por los que se le ha ido el tiempo, “he vuelto a bajar con la misma llave porque no abría bien”.

Revive en el vídeo el alucinante reto al que Jessica Goicoechea no ha podido superar por segundos.