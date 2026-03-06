Antena3
La tortura de Jessica Goicoechea en el escapismo: “Tengo mucha ansiedad”

Jessica Goicoechea se ha enfrentado a uno de los retos más complicados hasta le fecha. Ayudada por Jorge Ventosa, la influencer lucha por escalar puestos en la tabla clasificatoria.

Jessica Goicoechea vive su prueba más angustiosa en el escapismo de El Desafío

Carmen Pardo
El reto ha sido mayúsculo, el colaborador ha resaltado que “es durísimo, te cuelgan boca abajo y te van sacando y metiendo del agua”. Durante los ensayos, Goicoechea ha podido comprobar la gran dificultad que tiene el reto, “no podía respirar”.

Jessica Goicoechea: “Estoy tragando agua por un tubo”

Además de todo lo que debía superar, el reloj también corría en su contra, ya que debía completar el reo en menos de cinco minutos. Durante los dos primero, la concursante no ha conseguido abrir ningún candado, las constantes inmersiones han provocado que se desorientase.

En los últimos diez segundos, Jessica ha conseguido abrir todos los candados, pero debía zafarse de las esposas de los pies y pulsar el botón, ha sido ese último paso lo que le ha impedido realizar el reto.

Tan solo 15 segundos han separado a la concursante de realizar el reto. “Ha sido la prueba de escapismo más dura del programa” ha afirmado Juan del Val. La influencer ha explicado uno de los factores por los que se le ha ido el tiempo, “he vuelto a bajar con la misma llave porque no abría bien”.

Revive en el vídeo el alucinante reto al que Jessica Goicoechea no ha podido superar por segundos.

El concursante no ha estado inspirado, Emma Ozores ha pagado su falta de puntería o de vista, y sólo Javier Pereira ha maquillado el resultado.

Llum Barrera se suma a la reivindicación de Yolanda Ramos y los Goya: "La vida del influencer me sorprende"

Yolanda Ramos ha abierto el debate sobre la presencia de los influencers en la gala de los premios Goya. Un mensaje al que se han sumado muchos compañeros de profesión, como Llum Barrera.

El rechazo de Daniela por sus manchas en la piel: "Las entrevistas de trabajo telefónicas las paso, pero cuando me ven, todo cambia"

La reivindicación de Lola Herrera que ha marcado a Jordi Évole: "Es un testimonio que tenemos la obligación de grabar"

La indignación de los padres de Elena, la última víctima mortal de El Bocal: "Si se hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

