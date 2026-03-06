La fiesta de Daniel Illescas volando sobre Nueva York: “Lo he disfrutado mucho”

Daniel Illescas ha empezado el noveno programa a tan solo cinco puntos del liderato que ostenta José Yélamo. El reto ha consistido en realizar una coreografía colgado de un arnés bailando sobre un muro.

Como ha confesado el propio concursante durante los ensayos su “punto fuerte no son las coreografías y los bailes”. El reto ha sido más físico de lo que parecía al principio, el arnés y la activación del core para combatir contra la gravedad ponen un punto extra de complejidad.

Pese a todo, Illescas ha logrado una actuación espectacular, en la que se ha visto al modelo disfrutar de la música y de la prueba. “Cómo ha cambiado tú actitud con las pruebas de baile”, ha remarcado Pilar Rubio en sus declaraciones, los miembros del jurado han resaltado la “confianza y el cambio de actitud”.

Daniel Illescas ha presentado una candidatura muy seria para liderar la clasificación gracias a su prueba y el esfuerzo y compromiso que ha demostrado.