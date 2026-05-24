La pirámide de Zapatero: así dibuja la UDEF la presunta trama del rescate de Plus Ultra

La investigación sobre el rescate público de Plus Ultra sigue estrechando el cerco sobre la presunta red de influencias que, según la UDEF habría operado alrededor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores sostienen que el exlíder socialista ocupaba la cúspide de una estructura organizada, para facilitar el acceso de empresas privadas a ayudas públicas, a cambio de contraprestaciones económicas.

Según el esquema elaborado por la Policía y remitido al juez de la Audiencia Nacional, Zapatero aparecería en la parte más alta de una "pirámide" en la que distintos colaboradores desempeñaban funciones concretas. Justo por debajo figuran dos hombres considerados piezas clave: el empresario Julio Martínez, encargado de las gestiones en España, y Manuel Aarón Fajardo, señalado como enlace en Venezuela.

En un tercer escalón se situarían los supuestos gestores administrativos de la trama: Gertrudis, secretaria del expresidente, y Cristóbal Cano, mano derecha de Julio Martínez. Ambos habrían asumido tareas relacionadas con documentación, facturación y coordinación de contactos, según los informes policiales.

Todo comienza en marzo de 2020

La investigación sitúa el origen de las maniobras en marzo de 2020, cuando Plus Ultra buscaba financiación para evitar el colapso de la aerolínea durante la pandemia. Sobre la mesa surgieron entonces dos posibles vías para acceder al rescate estatal: una vinculada al entorno del entonces ministro José Luis Ábalos, y otra relacionada con Zapatero.

Los agentes destacan que, aunque inicialmente se exploraron ambas opciones, terminó imponiéndose la denominada "vía Zapatero". Entre las pruebas analizadas aparece un escrito en el que se solicitaba apoyo institucional, para obtener financiación pública en nombre del expresidente.

La UDEF también considera relevantes varias conversaciones intervenidas durante la investigación. En una de ellas, tras el nombramiento de Julián Mateos dentro del fondo estatal que gestionaba las ayudas, un interlocutor pregunta por Julio Martínez y recibe una respuesta escueta: "Diez mil". Los investigadores sospechan que esa cantidad podría estar relacionada con pagos destinados a influir en adjudicaciones o favores administrativos.

Finalmente, en marzo de 2021, Plus Ultra recibió 53 millones de euros procedentes del fondo gestionado por la SEPI, una operación que continúa bajo investigación judicial.

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