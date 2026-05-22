¿Quién es María Gertrudis Alcázar, la mano derecha de Zapatero desde hace más de 20 años?

En los últimos días, un nombre que durante más de dos décadas ha permanecido en segundo plano ha saltado a la portada: María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida afectuosamente como “Gertru” en los círculos socialistas.

Secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2000, esta mujer ha pasado de ser una figura casi invisible a convertirse en una de los nombres más señalados por el juez José Luis Calama en la investigación del caso Plus Ultra.

Con Zapatero desde el principio

Su trayectoria es la de una lealtad inquebrantable. Desde los tiempos en que Zapatero lideraba el PSOE hasta su etapa en La Moncloa y, posteriormente, en su despacho privado de la calle Ferraz, Gertrudis ha sido mucho más que una asistente administrativa. Ha gestionado agendas, correos electrónicos sensibles y, según el auto judicial, ha actuado como correa de transmisión de instrucciones delicadas.

El magistrado la sitúa en el tercer nivel jerárquico de la presunta organización, justo por debajo del liderazgo estratégico atribuido al expresidente y de otros colaboradores de confianza.

La actuación de Alcázar, según la investigación, no ha sido meramente protocolaria. Se le atribuye un papel operativo esencial: coordinar gestiones societarias en el extranjero, particularmente la constitución de una empresa en Dubái destinada presuntamente a canalizar fondos y dar apariencia de legalidad a ciertos movimientos.

Los investigadores destacan su intervención en la elaboración de documentación, el contacto fluido con empresarios como Julio Martínez Martínez y la gestión de facturas cuyo concepto y cuantía se ajustaban según las necesidades.

Los registros

Durante el registro en el despacho de Ferraz, el juez Calama autorizó incluso un registro corporal externo sobre ella, una medida excepcional que subraya la percepción de su relevancia como custodia de información crítica. Lejos de ser una simple secretaria, Gertru aparece como la persona que controlaba el acceso, filtraba comunicaciones y ejecutaba las directrices con precisión quirúrgica.

Personas que la conocen describen a una mujer eficiente, discreta, leal y con una capacidad notable para manejar situaciones de alta presión. De orígenes humildes en Ciudad Real, su ascenso al núcleo duro del zapaterismo refleja una combinación de constancia y confianza ganada a pulso.

Sin embargo, esa misma lealtad es ahora la que la coloca en el epicentro de una tormenta judicial por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

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