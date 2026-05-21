La consternación de Chema Crespo, amigo íntimo de Zapatero: ¿Cómo se encuentra el expresidente?

El programa Espejo Público ha contado este jueves con uno de los testimonios más cercanos a José Luis Rodríguez Zapatero en medio de la polémica surgida tras las últimas informaciones publicadas sobre el expresidente del Gobierno. Quien ha hablado ha sido Chema Crespo, director general de Público.es y amigo personal de Zapatero desde hace años. Muy emocionado desde el inicio de la entrevista, Crespo ha reconocido que está viviendo estos días con preocupación, aunque mantiene su confianza en el expresidente socialista. Preguntado por Susanna Griso por como se encuentra, Chema ha respondido que se encuentra: “Mal… pero bueno, estas cosas las tiene la vida”. Y asegura que: “sigo poniendo la mano en el fuego por él hasta que le escuche. Yo creo que aquí falta lo fundamental, que son las explicaciones de Zapatero”.

Zapatero ofició la boda de su hijo hace 15 días

Preguntado sobre si ha podido hablar con él en las últimas horas, Crespo ha explicado que le envió un mensaje, aunque todavía no ha obtenido respuesta. En ese momento, ha querido compartir además una experiencia muy personal que refleja la relación que mantiene con el expresidente: “Hace 15 días se casó mi hijo y Zapatero ofició la boda. El cariño y respeto que mostró en la boda de mi hijo fue espléndido”.

El periodista ha insistido varias veces en la idea de que necesita escuchar directamente la versión de Zapatero antes de sacar conclusiones: “Estamos ante un buen tipo, un buen tipo que ha hecho cosas muy importantes para nuestro país”, ha señalado. Además, ha pedido prudencia respecto a las informaciones que se están publicando y al contenido del auto judicial conocido en las últimas horas: “Yo no acuso a nadie de nada. Creo que ese auto del juez Calama es muy elaborado y trabajado. Claro que se apuntan indicios, pero deben ser corroborados por pruebas y evidencias, y esa es la parte en la que yo tengo depositada la confianza en Zapatero”.

"Se nos debe una explicación coherente"

Durante la conversación también se ha abordado el impacto que estas noticias están teniendo entre quienes siempre han visto en Zapatero una referencia política y personal. “Se nos debe una explicación coherente”, ha afirmado Crespo. “Hay una parte importante de la sociedad española que le tiene a Zapatero como un referente ético y moral. Es un hombre que hizo feliz a mucha gente y, ante las dudas suscitadas como consecuencia de esa investigación, solo él es el que puede desmentirlo”.

Aun así, el director de Público.es ha querido dejar claro que su cercanía con el expresidente puede hacer que sus palabras sean interpretadas desde el plano emocional. “Queda claro mi afecto personal hacia Zapatero y seguro que todo lo que yo diga se puede relativizar”, ha admitido. En ese sentido, también ha defendido el derecho del expresidente a desarrollar actividad profesional una vez fuera de la política: “Tiene todo el derecho a ganarse la vida como cualquier otro y no voy a entrar en comparaciones con otros presidentes. Negarle el pan y la sal a Zapatero por ser quien es, por ser quien ha sido… negarle eso a Zapatero no me parece justo”.

En la entrevista también se ha planteado si el fuerte respaldo político de Zapatero a Pedro Sánchez desde 2021 podría haber influido en la situación actual. Crespo ha evitado entrar de lleno en esa cuestión, aunque sí ha vuelto a reclamar una valoración objetiva del caso. “Creo que Zapatero merece una defensa objetiva y objetivable. La investigación que se ha hecho pública y los indicios que ahí se ponen… vuelvo a insistir que hasta que yo no le escuche a él, yo no los quiero creer”.

Además, ha deslizado la posibilidad de que el expresidente haya podido sufrir cierta presión por su papel político en los últimos años: “¿Que haya sido objeto de persecución? Pues es probable que algo. No voy a meter a los jueces en esto”. Por último, Crespo ha reconocido que la exposición pública y política hace especialmente difícil gestionar este tipo de situaciones. “Confío y espero que si sus explicaciones son coherentes, esto haya sido un mal paso”, ha concluido. “Pero la política tiene esto también… esto, en declaraciones de los adversarios políticos, eran hechos consumados. Así que veremos si esto se resuelve favorablemente a él, a ver cómo se sale de ello”.

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