¿Le puede pasar ahora factura a Zapatero su enemistad con EEUU?, responde Marcos de Quinto: "Hizo mucho daño"

El caso que ha construido Estados Unidos contra Raúl Castro, general y político cubano, hermano del expresidente de la isla Fidel Castro, ha generado sorpresa. Los hechos que se le imputan al revolucionario sucedieron hace 30 años. Las Fuerzas Armadas de Cuba derribaron dos avionetas civiles que trataban de ayudar a un grupo de balseros a la deriva en el mar Caribe y las autoridades estadounidenses implican directamente al cubano.

"Zapatero ha hecho muchas cosas"

El empresario Marcos de Quinto elogiaba las palabras y la prudencia de Chema Crespo, reconocido amigo personal de Zapatero y director general de 'Público.es', y a propósito de la imputación del expresidente.

Susanna Griso preguntaba si el detonante del caso contra Zapatero puede tener origen en Estados Unidos, dada la animadversión granjeada desde hace décadas y respondía De Quinto: "Ha hecho muchas cosas, ha desempolvado el guerracivilismo".

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"Eso quedó en la recámara de Estados Unidos"

Chema Crespo asegura desconocer si han existido "presiones políticas en otros ámbitos para investigar" al expresidente. El que sí hacía una valoración al respecto era De Quinto, que recordaba varios de los episodios de tensión que han mantenido a lo largo de los años Zapatero y distintas administraciones norteamericanas: "La retirada de las tropas de Irak hizo mucho daño, pero más, que al cabo del tiempo, en una reunión internacional Zapatero animó al resto de países a dejar solo a Estados Unidos, y eso quedó más en la recámara de Estados Unidos que el que no se levantara en el desfile", decía respecto a la parada militar del 12 de octubre de 2003 ante el paso de la bandera estadounidense.

Pese a todo Marcos de Quinto ponía en duda que Zapatero estuviera recibiendo el mismo nivel de críticas que en su día cosechó Cristina Cifuentes -expresidenta de la Comunidad de Madrid- con el tan sonado escándalo de la sustracción de unas cremas de un supermercado.

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