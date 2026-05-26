"Me tienes enamorado": Aníbal Gómez da la sorpresa en la próxima gala de Tu cara me suena

Si os sorprendió la sexta gala de esta edición de Tu cara me suena... ¡preparaos para todo lo que viviremos este viernes! Los concursantes no dejan de sorprendernos con su implicación en el programa y eso hará que la clasificación se ajuste cada vez más.

Aníbal Gómez será uno de los que vivirá una noche única este viernes gracias a su imitación de Vicente Fernández. El jurado se quedará tan sorprendido con su potencia vocal que Àngel Llàcer incluso le dirá que lo tiene enamorado. ¡Y eso que de momento sus predicciones no se están cumpliendo!

Ariana Grande, Mari Trini, Adele o el Musical El Rey León serán otras de las imitaciones que veremos en la próxima gala. ¡No te la pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!