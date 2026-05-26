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El viernes a las 22:00h

"Me tienes enamorado": Aníbal Gómez da la sorpresa en la próxima gala de Tu cara me suena

El cómico dejará al jurado impresionado imitando a Vicente Fernández y demostrará que no ha venido al programa solo a hacer reír.

"Me tienes enamorado": Aníbal Gómez da la sorpresa en la próxima gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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Si os sorprendió la sexta gala de esta edición de Tu cara me suena... ¡preparaos para todo lo que viviremos este viernes! Los concursantes no dejan de sorprendernos con su implicación en el programa y eso hará que la clasificación se ajuste cada vez más.

Aníbal Gómez será uno de los que vivirá una noche única este viernes gracias a su imitación de Vicente Fernández. El jurado se quedará tan sorprendido con su potencia vocal que Àngel Llàcer incluso le dirá que lo tiene enamorado. ¡Y eso que de momento sus predicciones no se están cumpliendo!

Ariana Grande, Mari Trini, Adele o el Musical El Rey León serán otras de las imitaciones que veremos en la próxima gala. ¡No te la pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!

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